重要通告 港股直擊

平安好醫生(01833)與聯合醫務(00722)及鄭和醫健訂立業務合作協議，三方將充分利用各自優勢和資源，共同打造線上線下家庭醫生服務網絡。

三方從提升醫療服務能力、完善線上線下醫療服務閉環、拓展線下診所網絡、優化並改進培訓計劃等多方面開展深入合作。

聯合醫務將為平安好醫生醫療團隊提供全科醫學針對性學習和發展培訓計劃，進一步提高醫生的諮詢及臨床技術，而經聯合醫務培訓並通過培訓課程評估標準的醫生，將能夠加入平安好醫生與聯合醫務的遠程醫療諮詢團隊，通過平安好醫生的在線平台為更多潛在客戶提供服務。

同時，平安好醫生、聯合醫務將通過醫療資源共享，完善線上線下醫療服務閉環。未來，平安好醫生的線上用戶將能夠透過聯合醫務在北京、上海及大灣區的社區醫院、社區中心網絡及資源，享受到面對面的優質線下基層醫療服務；

平安好醫生全球領先的移動醫療技術也將使得聯合醫務的線下醫療中心、診所用戶，可以通過手機進行諮詢前管理和諮詢後跟進，拓展更多新型O2O用戶。

在拓展線下診所網絡方面，平安好醫生、聯合醫療將與政府密切合作，拓展各地優質診所，為用戶提供線上線下一體化的醫療服務。

三方還將充分利用各自優勢，進一步優化並改進培訓計劃，為用戶提供從線上到線下的全面諮詢及臨床服務。

鄭和由平安好醫生控股股東兼非執行董事羅肇華最終持有，在北美擁有豐富的醫療技術資源。