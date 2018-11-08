即巿股評 港股直擊

美國中期選舉塵埃落定，大家把焦點移到二十國集團(G20)特朗普與習近平峰會上會面，早前消息指特朗普與習近平通電話，市場普遍認為中美貿易戰會有所緩和，隨即環球股市止跌回升，港股亦受刺激急升過千點。

小心走勢陷阱

值得留意峰會會面特朗普高調宣布，但中方反而極之低調回應，今天特朗普更拋出中國已放棄「中國製造2025」計劃，惟中方現時未作任何回應，坊間普遍估計只是特朗普製造既成事實的公眾期望結果，給予中方壓力增加自己談判籌碼，亦可能是特朗普只為中期選舉而做的小動作，如是這樣月底中美難有進展成果出來，小心這樣市場很快便會打回原形，困擾大市的中美貿易問題始終揮之不去。

今天港股中段過後乏力，內地A股同樣受壓，北水錄得淨流出10.6億元，大市資金似乎未覺得現時係冬去春來之時，反而高位套利計數離場，與日前市場一片樂觀情緒已截然不同。騰訊(00700)下周三公布季績前仍錄得北水淨流出，表示對第四季度亦未有太大預期，亦由於手遊業務政府審批未有放鬆跡象，大市要升騰訊看來就未準備好，估計近期仍然只炒上落市，以衍生工具屠牛屠熊來預測高低位搵食，建議投資者對大市保持警覺性，勿以為美股升港股必定跟足，日前升過千點當時唔敢追，以為今天停係到等你買返執到寶，小心市場任何時候都存在雜音蒙騙投資者視線，消息跟走勢有時可以短暫呃到人，但資金流向就任何時候都係最老實的朋友。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。