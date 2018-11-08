港股直擊 即巿股評

隔夜美股勁升逾2%，惟內地股市高開低走，累恒指高開逾三百點後即腳軟，受制50天線，午後一度轉跌，最終僅升80點收市。

內地投資者見中港股市彈力有限，齊齊趁高減持，令北水由昨日淨入8.29億元，轉至今日淨走10.62億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

騰訊(00700)始終未能企在300元上，北水先走為敬，全日淨走2.18億元，為沽得最狠個股。即將公布上月出貨量數據的舜宇(02382)，全日也錄4545萬元北水淨走，但中興(00763)有1566萬元內地資金買入。

吉利(00175)連跌四日，今日再跌2.08%，全日有1.13億元內地資金流走；友邦(01299)及招行(03968)今日也分別有1.03億元及1.01億元北水淨沽。吉利、友邦及招行為第二至第四多內地資金淨沽個股。

不過，北水仍眷戀個別中資金融股，農行(01288)、太平(00966)及工行(01398)分別有7502萬、6401萬及5774萬元資金淨入，為北水掃入最多的個股首三位，另外也有4302萬元內地資金買入港交所(00388)。

另外，醫藥股也見北水手影，三生製藥(01530)有4140萬元北水淨入，但石藥(01093)則有1754萬元資金淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、工行、農行、吉利、神華(01088)、招行、太平、融創、舜宇及友邦。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中興、舜宇、神華、吉利、融創、太平、三生製藥、石藥及港交所。