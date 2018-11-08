香港財經 港股直擊

騰訊(00700)及攜程有份投資的網上旅遊服務商同程藝龍，據報集資規模削至4億美元(約31.2億港元)。

路透旗下IFR引述知情人士透露，同程藝龍集資額大幅「縮水」至4億美元，較早前報道指計劃集資約8億至10億美元(約62.4億至78億港元)，大減五至六成。

知情人士表示，鑑於市況惡化，亦因投資者要求降低估值，同程藝龍決定減少發行股數。

同程藝龍計劃最快明日展開新股預售，對此估值約達42億美元(約327.6億港元)。

摩根士丹利、摩根大通及招銀國際上市聯席保薦人。