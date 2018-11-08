港股全日沽空金額130.15億元，另有約2887.77萬元人民幣沽空，大市沽空比率13.75%，較上日回落約1.91個百分點。
騰訊(00700)連續8日全日沽空金額居首，金額14.01億元，沽空比率15.4%。
平保(02318)排第二，沽空金額8.36億元，沽空比率25.3%。
第三位是安碩A50(02823)，沽空金額8.48億元，沽空比率75.2%。
瑞聲科技(02018)季績公布後股價大跌7%，全日沽空有4.35億元，沽空比率達38.6%。
港股全日沽空金額130.15億元，另有約2887.77萬元人民幣沽空，大市沽空比率13.75%，較上日回落約1.91個百分點。
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平保(02318)排第二，沽空金額8.36億元，沽空比率25.3%。
第三位是安碩A50(02823)，沽空金額8.48億元，沽空比率75.2%。
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