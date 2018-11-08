港股直擊 即巿股評

美國中期選舉結束，隔晚美股三大指數集體急升超過2%。中港股市今早表現反覆，恒指挑戰50天線不果後回落。

恒指今早高開343點，報26491，已為全日高位，未能重上50天線(約26544點)，開市後升幅收窄，上午升幅一度收窄至161點，中午升251點。午後進一步回落，恒指曾倒跌6點，見26141點全日低，尾段回穩。恒指收報26227點，升80點或0.3%，連升三日進賬293點或1.1%。大市今日上升股份比例為54%，下跌股比例46%。

國企指數收報10703點，升62點或0.6%。國指三日累升1.5%。

大市成交額946.74億元，較上日減少26.52億元。

即月期指收市升63點，報26224，低水4點。

A股尾段受壓，滬指收市跌0.22%；深成指跌0.7%。內地10月以人民幣計，出口增兩成，表現遠勝預期。首10個月，中國對美國出口增長8.7%；自美國進口增長3.7%；對美貿易順差1.69萬億元人民幣，擴大11.5%。

美國聯儲局今晚公布議息結果，料按兵不動，市場關注會後聲明。美國道指期貨最新跌11點，報26171。歐洲三大指數最新靠穩。

藍籌股方面，騰訊(00700)反覆升0.1%；港交所(00388)升1.2%；平保(02318)升0.2%；建行(00939)升0.9%；中移動(00941)升2.7%；聯通(00762)升1.8%；華潤電力(00836)升3.5%。相反，吉利(00175)未回穩，再挫2.1%；石藥(01093)回吐2.1%。

焦點板塊

濠賭股：永利澳門(01128)急瀉9.7%，公司今早公布第三季純利按年飆1.48倍，不過母公司行政總裁表示第四季的業績可能欠佳，永利澳門行政總裁馬德承亦指黃金周後澳門高端賭業市場放緩。其他濠賭股全線向下，金沙中國(01928)跌3.4%；銀娛(00027)挫3.8%；美高梅中國(02282)挫4.7%；澳博(00880)挫3.6%；新濠國際(00200)跌3.1%。

科技股：今日普遍向下，瑞聲(02018)和舜宇(02382)高開低收，瑞聲中午公布首三季盈利按年跌21.21%，股價插7%；舜宇跌2.3%。中芯(00981)料第四季收入跌7%至9%，股價挫4.7%。中午公布第二季盈利勝預期的聯想(00992)曾飆6.3%，收市倒跌0.5%。相反，今日公布業績的華虹(01347)升3.4%；小米(01810)升3.2%。科網股方面，金蝶(00268)升2.2%；美團(03690)挫3.6%。個別手遊股尾段暴瀉，半新股指尖悅動(06860)曾瀉八成創新低，收市挫62.8%，成交額2.98億元；遊萊互動(02022)曾瀉75.8%創新低，收市挫67.8%；另一半新股第七大道(00797)挫10.5%。

焦點股份

統一(00220)：股價逆市挫12.4%。集團首三季未經審計稅後利潤按年升約19.09%。花旗預期集團飲料銷售將下跌，分別把2018-2010年度淨利潤預測下調4%、5%和5%。

華晨中國(01114)：股價逆市挫4.8%。大摩發表報告，指內地乘用車市場放緩，但仍認為市場對華晨出售合營予寶馬令股價急跌是過份擔心，尤其華晨仍可受惠寶馬在內地發展。大摩把華晨目標價大劈一半，由20元急降至10元，但維持「增持」評級不變。

半新股：昨日創新高的精雅印刷(08391)曾暴瀉77.3%，收市挫65.1%，集團今日將公布中期業績；富匯建築(01034)吐12.8%。相反，歌禮製藥(01672)繼續反彈，收市升12.9%；MOS(01653)反彈13.7%；美臻(01825)、信源(01748)和新城悅(01755)創新高，收市分別升7.1%、5.5%和0.6%。

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