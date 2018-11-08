重要通告 港股直擊

丘鈦科技(01478)公布，10月攝像頭模組銷量2702.2萬件，按年增長79.3%，按月升8.2%。

其中800萬像素及以下攝像頭模組銷量1390.7萬件，按年增長98.8%，按月增長11.6%；1000萬像素及以上攝像頭模組銷量1311.5萬件，按年增長62.5%，按月增長4.7%。

10月指紋識別模組產品銷量1075.5萬件，按年升35.2%，按月則跌12.3%，主要由於部分電容式指紋識別模組的項目周期影響，以及指紋識別模組的行業滲透率持續上升。