即巿股評 港股直擊

今日出了10天線升穿20天線的小黃金交叉，不過在熊市中分分鐘係陷阱，就算係得都好短癮，要破50天線26500並不容易。國企指數近期走勢較恒指好，14天RSI今朝升到60水平，過去幾個月均在該水平受阻，提防國指短期升幅有限，又或者要整固儲儲力。總之暫時仍以熊市反彈看待，之前沒有果斷止蝕的超級蟹貨，唔好咁天真係要等到返家鄉先至肯沽出，分分鐘又做個新底部俾你。

執筆時恒指一度倒跌，現報26180，升33點，剛好與昨晚道指平頭，不過人家早已重上二百天線，恒指連條500天線(約27200)都未上番。小注短炒止痕可以，大注真係搵命博。

中外運小注博

今日在公仔箱介紹中國外運(00598)，現正值貨運業傳統旺季，又有雙11光棍節，加上貿易戰氣氛有機會紓緩少少，可以留意估值及走勢低殘之運輸股。中外運市值約65億之「港股通」股份，在港上市已有15年，在內地從事海陸空貨運代理、國際快遞、物流倉儲和碼頭服務，上半年賺13億元人民幣，按年僅增5.7%，毛利率微增0.4%至13.7%。公司較早前公布減持附屬公司招商路凱55%，預計賺逾9億人民幣，或對全年業績有支持。

中外運估值吸引，預測市盈率6.1倍，較中位數低1.1個標準差；市賬率只有0.6倍，較中位數低1.3個標準差；預測息率有5厘。目前市場有大概10家券商給予投資評級，其中9間建議買入/增持，平均目標價4.75元，打個八折亦有3.8元，較現價3.05元近兩成半上升空間。股價今日一度異動升逾4%，升穿50天線，挨近3元可買，中短線睇3.4元，跌穿2.8元止蝕。

羅崇博 (杜比)