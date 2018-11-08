港股直擊 即巿股評

A股由升轉跌，滬深兩市現分別倒跌0.3%及0.75%，創業板更挫逾1%，內地券商股見有沽壓。

中信証券(06030)現跌0.7%，其A股挫近2%；海通證券(06837)降0.8%，其A股插逾3%；華泰證券(06886)降0.9%；中國銀河(06881)下滑0.5%。

至於國泰君安(02611)現挫1.8%；中金(03908)跌1.6%；光大證券(06178)跌0.7%；東方證券(03958)微跌0.4%。

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