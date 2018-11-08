即巿股評 港股直擊

美國中期大選結束後，美股三大指數急升，雖然民主黨重奪眾議院，或令日後侵侵施政難度增加，但從華爾街嘅反應可得知投資者唔係太擔心，共和黨始終保住參議院，情況又唔算惡劣。不過今日恒指高開343點，見過26491點半日高位後即掉頭，50日線(26547點)未成功收復，升幅即收窄至161點，見過26309半日低位。中午恒指報收26398點，升251點；國指則升126點，報收10768點。內地10月份出口數據遠高於預期，A股半日表現唔錯，至少港股唔使畀A股抽住後腿。

重磅股主要上升，騰訊(00700)半日升1.9%，目前喺300元水平前整固，下星期公布第三季度業績，話唔定呢幾日喺290至300之間上落住先。至於已派季度成績表嘅港交所(00388)，業績破晒紀錄，尤其IPO收入賺個滿堂紅，有助抵銷日均成交，以及市場波動帶嚟嘅影響。話到尾港交所都係做獨市生意，只要大市氣氛稍為回暖，港交所股價亦可跑贏。其他重磅股仍然向上，只有暫時不宜沾手嘅汽車股同濠賭股表現較差，汽車股銷售強差人意，濠賭股收入亦每況愈下，兩個板塊逆市下跌，表現麻麻。

之前阿Man講過內銀股喺公布業績前後，股價開始築底，而四大行公布業績後，表現普遍優於預期，主要受淨利息收入提高及成本節約所帶動。而人行自10月15日起調低金融機構存款準備金率一個百分點，為今年第四次降準，等於向市場釋放7500億元人民幣流動性。喺內銀資金較為充裕嘅情況，對外放貸機會提高，第四季淨息差有望進一步拉闊，下半年及全年業績表現唔會差。而內銀股最大風險係阿爺要求銀行支持民企，尤其向中小企放水融資，呢一點對內銀資產質素會帶嚟一定壓力。

不過大市若持要持續反彈的話，唔能夠單靠騰訊跟大笨象(00005)嘅力量，內銀股需要再發力，先可以帶領大市衝破50日線。即管睇睇嚟緊內銀股能否成為資金下一掃貨目標，建行(00939)及工行(01398)當然係首選，不過呢兩日兩股走勢只屬一般，係現水平有啲拉牛上樹。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)