重要通告 港股直擊

聯想(00992)公布，截至9月底止中期盈利2.45億元(美元‧下同)，按年飆升2.68倍。每股盈利2.06仙，派中期息6港仙。

單計第二季，盈利1.68億元，按年增21.12%，勝預期；收入133.8億元，上升13.77%，創4年以來的新高。

上半年，收入252.93億元，按年增16.16%。毛利率13.5%，按年下降0.13個百分點。

期內，個人電腦和智能設備業務收入按年上升18%，錄得188.73億元，佔集團整體收入約74%；除稅前溢利9.4億元，增42%。除稅前溢利率5%，升0.8個百分點。

移動業務方面，收入32.47億元，佔總收入約13%，按年減少15%；除稅前虧損1.46 億元，去年同期虧損3.37億元。

聯想表示，集團實現了收入新高及除稅前溢利按年增長。其中，第二季為近4年來收入最高的季度。由於聯想智能化轉型的策略得到有效實行，收入和盈利能力都得到進一步提升。上半年，聯想在前幾個季度所投入的重組業務及提升效率的努力開始收穫成果，推動顯著增長，以及在各業務領域都提升市場實力。轉型策略的有效執行創造強勁增長，帶領聯想進入可持續增長階段。

展望未來，由於地緣政治持續呈現緊張局勢，宏觀環境將依然動盪。然而，聯想擁有全球製造能力及領先的供應鏈，在掌控政策變化的影響方面擁有豐富的經驗，有信心仍能有效地執行其智能化轉型，並推動長期可持續盈利性增長。