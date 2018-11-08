港股直擊 即巿股評

美國民主黨在中期選舉奪回眾議院，隔晚美股三大指數集體急升逾2%，中港股市今早亦造好，不過恒指受制50天線。

恒指今早高開343點，報26491點已屬半日高，未能重上50天線(約26547點)，開市後升幅收窄，曾僅升161點，見26308點半日低。恒指中午收報26398點，升251點或1%，大市成交額542.14億元。

國企指數報10768點，升126點或1.2%。

A股半日亦高收，滬指升0.61%；深成指升0.47%。內地10月以人民幣計，出口增兩成，表現遠勝預期。首10個月，中國對美國出口增長8.7%；自美國進口增長3.7%；對美貿易順差1.69萬億元人民幣，擴大11.5%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.9%；港交所(00388)升1.9%；平保(02318)升1%；建行(00939)升1.2%；中移動(00941)升3%；聯通(00762)升2.1%；「三桶油」升1.5%至3.5%。相反，吉利(00175)未回穩，半日再跌1.7%；石藥(01093)回吐1.7%。

焦點板塊

濠賭股：永利澳門(01128)第三季純利按年飆1.48倍，不過母公司行政總裁表示第四季的業績可能欠佳，永利澳門行政總裁馬德承亦指黃金周後澳門高端賭業市場放緩。永利澳門半日瀉10.1%，其他濠賭股全線向下，金沙中國(01928)跌3%；銀娛(00027)跌2.9%；美高梅中國(02282)跌3.5%；澳博(00880)跌3.7%；新濠國際(00200)跌3.1%。

科技股：今早個別走，瑞聲(02018)和舜宇(02382)高開低收，半日分別跌1.6%和0.3%，瑞聲中午公布首三季盈利按年跌21.21%。中芯(00981)料第四季收入跌7%至9%，半日挫3.9%。今日公布業績的華虹(01347)和聯想集團(00992)分別升4.4%和2.9%。另外，小米(01810)半日飆5.9%。科網股方面，金蝶(00268)升3.9%；金山軟件(03888)升1.7%；美團(03690)升1.4%。

焦點股份

統一(00220)：逆市挫13%。集團首三季未經審計稅後利潤按年升約19.09%。花旗預期集團飲料銷售將下跌，分別把2018-2010年度淨利潤預測下調4%、5%和5% 。

華晨中國(01114)：股價逆市挫3%。大摩發表報告，指內地乘用車市場放緩，但仍認為市場對華晨出售合營予寶馬令股價急跌是過份擔心，尤其華晨仍可受惠寶馬在內地發展。大摩把華晨目標價大劈一半，由20元急降至10元，但維持「增持」評級不變。

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