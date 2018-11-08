港股直擊 即巿股評

中國10月進出口均勝預期，配合隔夜美國急升，帶挈亞洲區股市全線造好，港股今早曾升逾三百點，再度逼近50天線(26547)。

美股三大指數上日齊飆逾2%，帶挈恒指高開343點，報26491，但已是今早高位所在，50天線阻力大，大市升幅收窄，一度縮至僅161點，低見26308，但中國上月進出口齊勝預期，令買盤再度吸納，推動大市半日升逾兩百點收市。恒指半日收報26398點，升251點或0.96%。

國企指數升126點，報10768。

半日大市成交達542.14億元

騰訊(00700)據報因內地凍結遊戲審批，將削減遊戲營銷預算，股價仍跟大市向好，惟始終未能企穩300元大關，半日升1.9%，報299元，成交45.45億元，居今早成交首位。

成交第二大是平保(02318)，今早一度重返80元關，高見80.1元，半日升1%，報79.35元，交投有17.03億元。

建行(00939)半日漲1.2%，午收6.61元，成交達7.23億元，為第三大成交個股。

濠賭股逆市跌，金沙(01928)及銀娛(00027)分別挫3%和2.9%，更包辦藍籌最曳首兩位成分股。

豬肉股萬洲(00288)今早跑出，半日揚3.2%，為表現最叻藍籌。