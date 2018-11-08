港股直擊 即巿股評

噚日上半場確係頂唔順，先將隻平安Put(28218)斬纜，留返隻(12648)同佢死過。但去到下晝出去食飯時，見到下半場一個市就繼續飆到上升逾400點，心諗：就當今次將之前恒指熊搵落嘅回吐少少出嚟啦，反正鋪鋪都係咁架啦，大不了之後嗰幾個星期好似肥媽同陸浩咁食平DDD啦。

到我返到公司，大約1點45分到啦，恒指倒跌過百點；轉睇平保個價都已經跟住個市變返紅色，5分鐘圖見喺1點45至2點5分呢段時間SlowSTC(14,3)回落到超賣水平，而平安Put(12648)當時高低位做過$0.405/$0.395，平均數就$0.4；過多陣仲升多幾格，高見$0.42添。

雖則呢個位同買入價差唔多，算叫做輸少當贏嗰隻，但係見平保日線圖確有到頂之嫌，呢一下繼續揸貨絕對係本着老散心有不甘嘅心態(真係唔好學，純粹係因為細注而可以任性)。最後，今朝起身見到嗰條升逾500點嘅美股，同嗰個預示港股升3XX點嘅ADR，令我唔想趕落樓下搭巴士返工，兼好想親口同老細講一句：我sick leave。

正所謂輸人不輸陣，反正噚日死都唔沽，就預咗有壯烈犧牲嘅準備；抱住輕輕鬆鬆鄧梓峰嘅心態返工，埋到位第一件事開返啲電腦同電視先，之後就一個箭步拎住我個杯同水樽去pantry洗(順便洗埋同事個水樽，因為佢已經成個月都返唔到工，怕佢個水樽發霉)，完成後再返埋位，電視同電腦都開到啦，一睇恒指粒數，「乜升得百零點咋？」，再睇睇平保，由今朝$80蚊落返去$79.X呢啲水位，千祈唔好興住，因為(12648)輪價得返$0.395/$0.385，對比前日買入價$0.44，輸咗一成有多。

原本平保升穿$80嘅話，suppose咩都唔理就將所有嘅put輪cut loss，但當見到依家10點22分時，等咗兩日嘅平保日線圖SlowSTC(14,3)%K線(89.375)約於跌穿條%D線(90.067)，再望現價做緊$79.25，同時今日係第五日頂穿咗條保歷加通道頂部，抱住一個打不死老散心態，(12648)當然有理由繼續持有啦。

而真實嘅情況係：(12648)仲喺度(由頭到尾我都只係一個老散)，不過要小心嘅係上方熊證26500至26599點呢度有900張期指，其實同現價(10點43分mark低嘅26349點)只係爭250點就可以食晒；重點係再上多100點嘅話，就食到重貨26000至26699點嗰1314張期指，咁重貨確難可以「1314」(一生一世)，兼且下方牛證最最貼價都講緊係25100至25199點，同現價爭成千點。萬一個市失心瘋向上殺熊(我唔理佢用咩理由呀！)再硬頸嘅老散都有屈服嘅一日。

感謝大家陪我/睇住我今鋪硬仗！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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