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今日 10:51 港股直擊 即巿股評

【異動股】獲瑞信續撐 昆能曾升2.5% 創一年高

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昆侖能源(00135)獲瑞信續撐，目標價維持11元不變，帶挈股價一度創52周高，曾見9.58元，升2.5%，現造9.56元，漲2.3%，成交金額9480萬元。

瑞信認為，昆侖能源整合中石油下游燃氣業務，對昆能結構有利，維持「跑贏大市」評級，目標價睇11元不變。

其他燃氣股亦向好，新奧能源(02668)揚3.8%； 華潤燃氣(01193)漲2.2%；中國燃氣(00384)漲1.6%，但港華燃氣(01083)下滑0.2%。

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