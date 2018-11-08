港股直擊 即巿股評

美國中期選舉的不明朗因素消除，美股大幅上升，港股預託證券(ADR)預示今早港股高開逾三百點，或再次挑戰50天線阻力。

隔晚美股急升，三大指數尾段愈升愈有，均收漲逾2%。道指收市大升545點或2.13%報26180點，連升三日。標普500漲2.1%報2813點，納指漲2.6%報7570點，兩個指繼道指之後，重返200天線之上。大型科技股造好，蘋果漲3%，亞馬遜飆升6.9%，Netflix漲5.4%，谷歌漲3.6%，微軟亦漲近4%。

美國中期選舉結果出爐，民主黨在眾議院435個席位爭奪中獲得218席，超過半數，時隔8年重新控制眾議院。共和黨在參議院100個席位爭奪中獲得51席，保住參院，均符合預期。新一屆國會將於2019年初履職。華爾街有分析認為，由於在一段時間內不必再擔心政治不確定性因素，投資者可以重新考慮為自己的投資組合購入股票。

中期選舉過後，投資者的注意力迅速轉向為期兩天的聯儲局會議。此次會議將在本周四結束(即香港時間周五淩晨)，市場普遍預計聯儲局不會採取利率行動。

紐約期油收跌1%報每桶61.59美元，連跌八日，繼續創3月15日以來新低。美國原油產量再創新高、EIA庫存增幅超出預期。市場觀望油組部長們本周日將在阿布達比會面，將討論明年下調石油產量的可能性。

特朗普在記者會上被問到，國務卿蓬佩奧與北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲，原定於星期四在紐約舉行的會面被推遲時指出，會面未有被取消，會另訂日期進行。他強調，滿意北韓局勢發展，雙方有良好互動，毋須急於求成； 若北韓有足夠回應，他樂於撤銷對北韓的制裁。

諾基亞與中國三大運營商中國移動，中國聯通和中國電信簽訂框架協定，價值20多億歐羅，協議包括提供4G無線電和固定接入設備、IP路由和光傳輸設備以及其他服務，直至2019年底。該合作協定將提高中國的網速、容量、可靠性，隨着各運營商向5G靠攏，還將引入新的功能。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報66.21元，較本港上日收市高0.26元；騰訊(00700)ADR收報302.62元，高9.22元或3.1%；國壽(02628)ADR收報16.69元，高0.27元。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報14.06元，高0.2元；中石油(00857)ADR收報6.01元，高4仙；中石化(00386)ADR收報6.87元，高0.11元。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報73.66元，高0.81元；聯通(00762)ADR收報8.62元，高0.12元；中電信(00728)ADR收報3.83元，高2仙。

ADR港股比例指數報26488，較周三恒指收市升341點或1.29%。恒指昨日午後一度飆升409點，高見26530，見近一個月高位，但逼近50天線沽盤大增，曾倒跌二百點，收市升26點報26147點，連升兩日累漲213點。恒指短期阻力參考50天線約26540點附近。

焦點股份

中國海外(00688)：公布10月份合約物業銷售金額約244.7億元，按年上升四成四；首十個月累計合約銷售按年上升兩成半。

佳兆業(01638)：10月份合約銷售按年增加約七成九；首十個月總合約銷售約490.92億元人民幣，按年增加四成二。

百濟神州(06160)：公布第三季由盈轉虧，蝕1.44億美元，上年度同期錄得盈利1.17億美元；期內總收入亦按年減少75.4%。今日首九個月亦由盈轉虧，蝕4.06億美元。

中芯國際(00981)：公布第三季盈利2655.9萬元(美元‧下同)，按年增2.55%；期內收入按年增10.5%；毛利率為20.5%，按年下降2.5個百分點。該公司展望第四季收入下降7%至9%，毛利率介乎15%至17%。

長城汽車(02333)：10月汽車銷量11.01萬台，按年增加1.9%；今年首10個月，汽車銷量78.68萬台，按年跌3.3%。

恒大健康(00708)：公司與法拉第未來(Faraday Future)爭拗有新進展。恒大健康公布，旗下時穎對賈躍亭和合資公司Smart King提出仲裁全面反訴，要求賈躍亭和合資公司履行合約。

聯想集團(00992)：今日公布截至9月底止半年業績。

華虹半導體(01347)：今日將公布第三季業績。