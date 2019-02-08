即巿股評 港股直擊 中國財經

美國國會中期選舉曲終人散，總統特朗普所屬的共和黨續掌參議院，民主黨一如預期重奪失落了8年的眾議院控制權，意味國會將由兩黨互相制衡。

雖然特朗普聲稱今次選戰取得「巨大勝利」，然而，「分裂國會」勢影響施政，特別是兩黨對白宮提出的議案立場有異時，相信民主黨不會輕易放行，不但阻礙特朗普餘下兩年任期推行政策，2020年他爭取連任的難度也將增加。

環球市場都觀望選舉會否出現變數，中港股昨天早市造好，在選情大局初定便掉頭急挫，上證指數收市回落18點(0.7%)；恒指由上漲409點，一度倒跌約200點，尾市才喘穩，埋單保住26點升幅。

港股仍處反彈行情，暫時似由技術走勢主導，恒指早前突破20天線後，昨試闖50天線失敗，續受制大型和小型下降通道頂部，預料27200點左右將遇到阻力。

外圍因素暫時淡化，港股後市除了要視乎下周三(14日)公布季績的騰訊(00700)，以及「聖誕鐘」漸近能否吸引買盤的滙控(00005)等重磅股外，還須看內銀的表現。畢竟金融業佔恒指比重達48.43%，而4隻內銀股共佔16.7%，高於公用與地產板塊的總和(15.83%)。

內銀股已相繼放榜，業績普遍優於市場預期，首9個月總盈利按年增長6.9%，其中第三季盈利按年上升7.1%，主要受淨利息收入提高及成本節約所帶動。

五大國有銀行成績表對辦，第三季盈利按年增幅5%至8%，比起上半年的4%到6%增長明顯加快，其中以農行(01288)最佳，多賺8.6%。

至於反映盈利能力的淨息差，整體內銀股因降準和貸款定價上調，首三季淨息差升幅介乎4至30基點。大型內銀股存款規模較大，加上監管相對寬鬆，估計淨息差仍有擴闊的空間。

此外，人民銀行自10月15日起調低金融機構存款準備金率一個百分點，為今年第四次降準，相當於向市場釋放7500億元人民幣流動性。內銀資金充裕，對外放貸機會相應提高，第四季淨息差有望進一步拉闊，利好下半年及全年的業績。

值得留意的是，中國經濟增速放緩，中央近期政策傾向要求銀行支持民營企業、尤其是中小企融資，執行這「國策」卻有可能引致內銀資產質素惡化，是目前主要風險之一。

根據EJFQ資料顯示，五大國有銀行現價市賬率均不足一倍，建行(00939)與工行(01398)同是0.7倍、農行0.6倍、中行(03988)及交行(03328)更低，只有0.5倍。

附【圖】所見，由於五大國有銀行現價市賬率低預測中位數0.5個至1.1個標準差不等，代表估值已回落到吸引水平。如果大市氣氛持續改善，不排除估值偏低的內銀股將獲得資金垂青，短線有望反彈，撐起大市。

信報投資研究部

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