港股直擊 即巿股評

美國中期選舉結果一如預期，兩院由民主共和兩黨分別控制各一，不過港股今日午後走勢如過山車，全日高低波幅達610點。

恒指高開4點，早段倒挫過百點，之後收復失地，午後美國中期選舉大局已定，恒指一度飆升409點，高見26530，見近一個月高位，但逼近50天線沽盤大增，掉頭急插200點，低見25920，尾段好淡拉鋸。恒指最終收報26147點，升26點或0.1%，連升兩日累漲213點。

A股亦反覆低收，滬指跌0.68%；深成指跌0.5%。

北水轉為流入8.29億港元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

滙控(00005)續獲北水追捧，全日錄4.71億元淨流入。

中資金融方面，工行(01398)有2.6億元淨流入；太保(02601)有8060萬元淨流入；農行(01288)有1.35億元淨流入。相反，建行(00939)有436萬元淨流出。

科技股見北水流入，騰訊(00700)有9162萬元淨流入；金蝶國際(00981)有1504萬元淨流入；中興(00763)有1.15億元淨流入；舜宇(02382)有5442萬元淨流入。

資源股方面，中石油(00857)有7916萬元淨流入；神華(01088)有6070萬元淨流入；今日創新高的半新股贛鋒鋰業(01772)有3489萬元淨流入。相反，洛陽鉬業(03993)急飆10.5%，但北水趁高離場，有1102萬元淨流出。

其他淨流出較高股份有：吉利(00175) 上月總銷量按年僅升約3%，股價挫4.9%，全日錄1.8億元北水淨流出；中海外(00688)有1.93億元淨流出，集團收市後公布今年首10個月累計合約物業銷售按年增長25.08%。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 滙控、騰訊、工行、吉利、建行、農行、中海外、融創(01918)、太保及復星醫藥(02196)。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中興、騰訊、吉利、中石油、神華、金蝶、洛鉬、舜宇、融創及贛鋒鋰業。