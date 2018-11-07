今日 17:42
重要通告
港股直擊
國聯證券(01456)公布，按照中國企業會計準則編製，今年10月淨虧損5052.56萬元(人民幣‧下同)，去年同期淨利潤3913.28萬元。
期內，營業收入2206.13萬元，按年減少79.64%。
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