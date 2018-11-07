港股直擊 即巿股評

美國中期選舉無驚喜，兩會分別由民主共和兩黨各自控制，但港股午後一小時內大幅波動，高低相差逾六百點，攀近50天線(約26585點)即掉頭，最終微升收市。

隔夜美股三大指數齊升，帶領港股今早高開4點，早段一度由升轉跌，之後又迅速收復失地；午後美國中期選舉大局已定，帶挈恒指一度飆升409點，高見26530，見近一個月高位，但逼近50天線沽盤大增，大市掉頭急插200點，低見25920。不過25900有支持，大市隨即好淡拉鋸，最終微升收市。恒指收市升26點或0.1%，報26147點，全日高低波幅達610點。恒指連升兩日累漲213點。

大市成交973.26億元，較上日回升近兩成。

國企指數連升兩日，今日收報10641點，升8點或0.08%。

即月期指收報26161，升125點，高水13點。

港股上升股比例55%，有45%股份下跌。

藍籌股個別發展。友邦(01299)升1.8%；港交所(00388)首三季盈利創新高，收升1.2%。騰訊(00700)300元關得而復失，全日只升0.5%；恒隆地產(00101)揚2.3%，為表現最叻藍籌；但建行(00939)下滑0.2%；滙控(00005)跌0.2%；平保(02318)跌0.1%；中移動(00941)跌1.3%。

焦點板塊

汽車股：吉利(00175)10月份總銷量按年增長約3%，遭滙證降評級，全日挫4.9%，是表現最曳藍籌；華晨(01114)也跌0.3%；長汽(02333)挫3.9%，是表現最弱國指成分股；北汽(01958)降2.4%。相反，廣汽(02238)10月份汽車銷量按年增13.24%，銷量增速加快，全日升3.4%，跑贏一眾國指成分股；比亞迪(01211)回升0.1%。

內地券商股：A股向下，內地券商股受壓。中信証券(06030)上月淨利潤大跌77.5%，全日跌1.7%；華泰證券(06886)跌1.5%；海通證券(06837)降1.5%；中國銀河(06881)挫3.3%；中金(03908)跌2.2%；廣發証券(01776)跌0.7%。

內地航空股：隔晚油價一度跌入熊市，反而利好內地航空股，國航(00753)升1.7%；南航(01055)升2.3%；東航(00670)漲1%。

資源股：嘉能可或需暫停剛果鈷礦出口，市場擔心鈷供應緊張，受消息刺激，倫敦鈷價周二急升。全球第二大鈷礦商洛陽鉬業(03993)，全日飆升10.5%；環球第三大資鈷資源供應商金川(02362)也飆6.8%。

焦點股份

中興通訊(00763)：計劃加大汽車市場戰略投入，股價一度飆升15.5元，飆9.6%，全日仍揚4.2%，收14.74元，成交達5.19億元。

歌禮製藥(01672)：本港首間無收入生物科技上市公司(B股)，一度狂飆23%，高見7.48元，創近一個月高，收市仍抽升15.1%，成交達8160萬元。

星凱控股(01166)：今日突暴瀉，全日重創74%，成交額增至9840萬元。

HON(08259)：新加坡承建商HON CORPORATION今日掛牌，開報0.68元屬全日低，上午高見0.9元，較招股價0.5元高八成，收報0.7元，較招股價升40%，不計手續費，每手4000股，賺800元。