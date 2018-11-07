即巿股評 港股直擊

美國中期選舉結果一如預期，民主黨贏得眾議院而共和黨保住了參議院。普遍分析認為，特朗普政府推行經濟刺激政策的難度將會加大，美元將受不利影響，而對人民幣卻構成利好。筆者早已預計港股迅速反映「好消息」，先升後回好合理，點知恒指竟然在下午一個小時內由日中高位26530，急插610點落到25920，令淡友深信50天線(26583點)係個理想做淡位。

下晝個市高台跳水，當然也跟足A股走，不過A股又何故插水呢？有戰友留意話係美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)擱置與北韓高層官員會面的計劃，可能預示北韓局勢又轉緊張，此消息出街時間大概係下午1時15分左右，跟港股大開倒車的時點吻合。

正如之前說，11月港股投機誘惑多，不過市場雜音似乎更多，甚至權威外電消息也不可盡信。所以還原基本步，暫時以個股先行，趁反彈執番靚個倉。我對傳統收息股戒備愈來愈大，繼煤氣(00003)之後，中電(00002)及恒生(00011)先後由強勢(綠燈)轉為弱勢(紅燈)，真正避險的只有持現金。

另外，熱門半新股亦係一個高危地帶，尤其係今年以高估值上市之獨角獸，另外禁售期一過亦可以很波動。筆者對3400億市值的美團(03690)最為吃驚，「外賣+團購」的商業模式可以值幾多倍PE呢?公司亦無投入高科技研發，股價由50元以下回升至62.05元，我不認為股價從此見底，小心中伏。

羅崇博 (杜比)