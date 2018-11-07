即巿股評 港股直擊

美股喺中期選舉投票期間造好，三大指數上升，就連呢兩日較弱嘅納指亦止跌回升，未有理會「侵侵」話要調查三大科網巨頭，整個科技股板塊隔晚照樣反彈。目前選舉點票進行中，一如預期共和黨喺參議院維持大多數議席，繼續掌握控制權；而民主黨則喺共和黨手中奪去超過10席，重奪眾議院話事權。既然呢個結果市場早已預計，短期喺無乜其他負面消息影響下，股市反彈持續。

而隔晚道指收復咗25500點呢個關鍵位置，有機會擺脫熊蹤，而港股亦可望藉美股靠穩向上，繼續其熊二大反彈。恒指今早略為低開4點，雖然早段曾再失26000水平，見過25998點半日低位，但期指最低報25982點，仍然高企於昨日嘅密集區25850至25950之上，好友優勢不改，半日最多升313點，高見26434點，中午接近高收26427點，升306點；國指則升110點，報收10742點。

阿爺噚日放風即使人仔見七算亦視作等閒，擺明係為咗美國中期大選後，美元滙價將回復強勢而鋪定後路，即使人仔離岸價已見番6.92水平，對中港兩地股市嘅負面影響大減。之前阿Man亦多次強調，只要恒指穩守25800水平，短線唔可以睇淡，加上今日半場已升穿26200點阻力，下一阻力位喺26600點附近。不過要完全扭轉熊市局面唔咁容易，人家美股道指期貨重上26000已收復大部份失地，但恒指要成功扭轉中線弱勢，除非能夠重上28600至29000點。總之目前處於熊二反彈浪中，只要唔重返25800點上次下裂口底部下面，反彈浪仍未行完。

再睇番幾隻重磅股嘅走勢，騰訊(00700)未有理會皇牌手遊青少年人數喺黃金時段大幅減少，股價半日再升，但注意去到300元大關阻力唔細，加上之前遺下幾個上升裂口隨時可回補，留意292元收市失守，反彈浪有可能結束。至於青少年用戶人數減少黃金時段應用呢問題，阿Man又覺得無乜大不了，皆因實名制之後，青少年要避過審查，大不了咪用假戶口繼續打機，聽聞市面上已有打機戶口出售，再用埋屋企嘅長者身份開戶，大可機照打，錢照花。呢啲叫做上有政策，下有對策。

留意中期大選完結後，侵侵對中國會否用完即棄，反轉豬肚，今次呢吓反彈急抽，完全係靠侵侵跟習大大一通電話，若然侵侵又轉口風，轉個頭又話要中國先跪低，咁市場氣氛隨時逆轉。總之今日睇住26200呢個位，午後失守反彈可以暫靠一段落，嚟緊再睇聯儲局議息有乜風吹草動，暫時指數仍然係25500至26500點之間上落。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)