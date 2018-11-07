港股直擊 即巿股評

市場聚焦美國中期選舉，民主黨奪回眾議院高唱入雲，港股今早先低後高，中午收市突挾高逾300點。

恒指今早低開4點，甫開曾挫122點，見25998點半日低，於兩萬六見支持，及後倒升，11時後升幅擴大，半日收市前曾飆313點，見26434點。恒指中午收報26427點，升306點或1.2%，大市成交額515.33億元。

國企指數報10742點，升110點或1%。

A股亦先低後高，滬指升0.26%；深成指升0.64%。

美國中期選舉方面，根據CNN和霍士新聞(Fox New)估計，共和黨可保持參議院控制權；而民主黨可奪回眾議院。美國道指期貨最新升56點，報25697。

藍籌金融股領漲，友邦(01299)升2.6%；建行(00939)升1.5%；工行(01398)升1.3%；滙控(00005)升0.8%；今日公布業績的港交所(00388升1.3%。另外，騰訊(00700)升2.2%；瑞聲(02018)彈5.8%；舜宇(02382)彈3.4%。相反，中移動(00941)跌0.5%；華潤電力(00836)跌0.6%。

焦點板塊

醫藥股：今早升幅領前大市，藍籌中生製藥(01177)和石藥(01093)分別升1.8%和2.1%。另外，藥明生物(02269)升3.7%；復星醫藥(02196)升5.1%；東陽光藥(01558)升半成。希瑪眼科(03309)連續兩日反彈，半日再升17.5%；半新股歌禮製藥(01672)彈16.8%；勵晶太平洋(00575)旗下治療早洩噴劑已港成功註冊，預期於2019年初在港澳展開商業銷售，半日升19.6%。

汽車股：吉利(00175)10月份總銷量按年增長約3%，遭滙證降評級，半日挫2.8%；華晨(01114)跌1.5%；長汽(02333)和北汽(01958)跌約2.2%。相反，廣汽(02238) 10月份汽車銷量按年增13.24%，銷量增速加快，半日升3.3%；比亞迪(01211)回升1.5%。

資源股：個別金屬資源股突圍，洛陽鉬業(03993)飆13.1%，其A股升8.07%；金川國際(02362)曾飆14.9%，半日升9.5%；半新股贛鋒鋰業(01772)創新高，中午升6.8%，其A股升3.97%。

焦點股份

中信証券(06030)：股價一度逆市挫2.8%，半日跌0.5%。集團上月淨利潤3.8億元人民幣，按年下跌77.54%，營業收入11.8億元人民幣，按年跌65.19%。

星凱控股(01166)：今早突暴瀉，半日重創72.9%，成交額增至5160萬元逾一年高。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。