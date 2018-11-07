中信証券(06030)上月淨利潤大跌，股價逆市受壓，最低見過14.72元，挫2.77%，現造14.84元，仍跌2%，成交金額6800萬元。
信証上月淨利潤3.8億元人民幣，按年下跌77.54%，營業收入11.8億元人民幣，按年跌65.19%。
其他內地劵商股也向下，華泰證券(06886)跌0.7%；海通證券(06837)挫2.2%；中國銀河(06881)挫2.6%；中金(03908)跌2.3%。
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其他內地劵商股也向下，華泰證券(06886)跌0.7%；海通證券(06837)挫2.2%；中國銀河(06881)挫2.6%；中金(03908)跌2.3%。
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