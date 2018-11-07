港股直擊 即巿股評

呢兩日都望實隻中國平安(02318)，事關平安Put(28218)同(12648)仍然喺手。今朝起身睇新聞時，見到右下角出日經粒數講緊升逾200點時，本身對住嗰碗已經唔開胃嘅麥皮，就變到好似紙皮咁，更加唔吸引。到差唔多夠鐘落樓搭巴士返工，由原本20分鐘嘅車程又坐咗40分鐘，見恒指做完U盤報升4點，但隻平保就開市見$79，諗住疊埋心水等斷臂之際，到正式開市之後恒指一度跌過百點，依家9點57分，返到公司沖完杯奶飲之後，恒指又倒升返12點，做26133點；而平保方做緊$78.55，跌$0.1或0.13%。

承如噚日同前日所指，吼平安Put嘅原因只有一個：技術分析中見佢上到超買水平，開Put博掉頭。今日繼續睇返平保日線圖走勢，今日喺平保第四日貼價保歷加上升通道頂，但着眼點就應該落喺下方SlowSTC(14,3)身上，事關由早兩日見%K線同%D線已經上到超買水平，但今日先開始見%K線勢頭向下，企圖或意圖想下穿條%D線，由於SlowSTC(14,3)係相對敏感嘅一組技術指標，所以你會見到依家嘅14RSI走勢似橫行，而MACD(12,26)同DMI(14)都未見有任何看淡訊號發出。咁講，與其話自己心急做開day trade，倒不如話自己早咗入，應該見到%K線掉頭向下殺%D線先至出手仲好。

Anyway，價就捱緊啦，個Put樣做到咁明顯亦唔會喺呢個時候無啦啦閃人；恒指今日(至少去到依家10點7分)成條濕水炮仗咁，似乎係hea住完咗個上半場，等中午兩個消息出爐再作打算咁。

第一個消息就係喺地球另一端個中期選舉嘅結果。嗰邊到最後選成點我唔識估，純粹因為先天係生少咗對政治敏感度嗰條根，問後面做港聞同事Marston先知原來依家已經選完，大約中午就知結果。

第二個就係港交所(00388)份季度業績，今年年初個市又真係係威係勢嘅，但自1月29日上到33484點歷史高位後，恒指個勢大家有目共睹，踏入第三季之後就更加「一浪低於一浪」；而今年第三季來港上市而比較多人關注嘅係美團點評(03690)同小米集團(01810)，雖然未到於當年友邦保險(01299)IPO時，當埋條底褲都要入飛咁誇張，但都多多少少幫到港交所啲生意嘅。

姑且就悶住一個朝早先啦，下午再續。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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