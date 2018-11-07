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今日 09:57 港股直擊 即巿股評

【異動股】龍源揚2.3% 發電量按月增逾一成

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龍源電力(00916)發電量按月增逾一成，帶挈股價逆市造好，現處盤中高位，新造6.17元，揚2.3%，成交金額3490萬元。

龍源10月完成發電量408.41萬兆瓦時，按年增加6.53%，也較9月發電量359.74萬兆瓦時，按月升13.5%。

對手華能新能源(00958)股價隨大市向下，現跌0.9%；大唐新能源(01798)及新天綠色(00956)則無升跌；華電福新(00816)升0.7%。

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