隔晚美股三大指數高收，道指升173點，報25635。港股今早僅輕微高開。
恒指高開4點，報26125；國企指數高開22點，報10655。
騰訊(00700)高開0.5%，報293.4元。
滙控(00005)近期硬淨，今早則低開0.6%，報65.65元。
平保(02318)高開0.4%，報79元。
港交所(00388)今日公布季績，平開報221.8元。
吉利(00175)10月總銷量按年增長約3%，股價今早低開近1%。
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隔晚美股三大指數高收，道指升173點，報25635。港股今早僅輕微高開。
恒指高開4點，報26125；國企指數高開22點，報10655。
騰訊(00700)高開0.5%，報293.4元。
滙控(00005)近期硬淨，今早則低開0.6%，報65.65元。
平保(02318)高開0.4%，報79元。
港交所(00388)今日公布季績，平開報221.8元。
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