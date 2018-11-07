港股直擊 即巿股評

市場觀望美國中期選舉結果，預計恒指今日早段缺乏方向，繼續在二萬六水平爭持。

隔晚美股三大指數集體收高，道指收市升173點或0.68%報25635點，標普500漲0.63%報2755點，納指升0.67%報7377點，不過仍未返回200天線約7500點附近水平。

美國中期選舉正式展開，投票結果預計在香港時間今日下午能基本確定。參議院選情較為明朗，共和黨有較大概率能保住多數黨地位。眾議院選情膠着，但民主黨有較大機會奪得多數黨地位。

自1946年以來，已有18次中期選舉。每一次中期選舉後的12個月股票回報率都是正數。自1946年以來，中期選舉後一年股市平均上漲了17%。

不過，被譽為「列根經濟學之父」的David Stockman向投資者警告，話美股即將迎來一場跌幅達40%的暴跌。Stockman認為，美國將在一兩年內將迎來經濟衰退，屆時標準普爾500指數的公允價值將低於2000點和1500點，也遠低於如今的水平，而上個月美股下跌只是未來暴跌的開端。

事實上，近期美股第三季度業績公布期開始以來，大多數公司都在下調收入預測，投資者對美股企業盈利見頂的憂慮愈發明顯。

紐約期油收跌2.1%報每桶61.77美元，連跌七日，創3月15日以來新低。美國允許主要買家繼續進口伊朗原油。此外，API原油庫存增幅遠超預期進一步打壓油價。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較本港上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.46元，較本港上日收市低0.59元；騰訊(00700)ADR收報292.9元，高0.9元；國壽(02628)ADR收報16.45元，高1仙。「三桶油」昨日股價造好，隔晚ADR則個別走，中海油(00883)ADR收報13.87元，低3仙；中石油(00857)ADR收報5.91元，低2仙；中石化(00386)ADR收報6.8元，高2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報73.48元，低0.32元；聯通(00762)ADR收報8.59元，高2仙；中電信(00728)ADR收報3.81元，低2仙。

ADR港股比例指數報26041，較周二恒指收市跌78點或0.3%。恒指昨日收報26120點，升186點或0.7%，惟大市成交額只有812.3億元，為三周以來最低水平。市場觀望美國中期選舉結果，預計今日早段缺乏方向，短期阻力參考本月暫時高位26486點。至於美國道指期貨最新報25591，跌50點。

焦點股份

吉利汽車(00175)：公布十月總銷量12.89萬部，按年增長約3%，按月增長約4%；首十個月總銷量126.58萬部，按年增長三成三，達到全年銷量目標的八成。

港交所(00388)：今日將公布第三季度業績。按照券商平均預測，估計第三季度的EBITDA中位數為27.83億元，相當於按季跌9.1%，按年則增長8.4%；季內純利有機會按季減少14.2%至21.26億元。德銀指出，市場已大致預期港交所第三季業績將會偏弱。

越秀地產(00123)：十月份合同銷售額81.21億元人民幣，按年上升1.56倍。今年首十個月，公司累計合同銷售按年上升三成七，佔今年合同銷售目標的八成。公司指有信心完成全年合同銷售目標550億元人民幣。

寶龍地產(01238)：公布首十個月合約銷售額331.52億元人民幣，按年增長1.07倍。

龍源電力(00916)：公布十月份完成發電量408.41萬兆瓦時，按年增加6.53%；首十個月累計完成發電量按年增11.3%。

新加坡建築、基建及室內裝修項目承建商HON CORP(08259)今日於創業板掛牌。 根據輝立交易平台顯示，暗盤收報0.66元，較上市價0.5元高出三成二。