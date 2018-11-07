即巿股評 港股直擊

美國中期選舉(11月6日)結果最快香港時間周四便揭曉。與總統大選同樣是四年一度的中期選舉，改選眾議院全部議席以及參議院約三分一議席，因此被視為現屆政府施政表現的中期「成績單」，受選民重視的程度僅次於總統大選。美國有線新聞網絡的最新民調顯示，執政共和黨及民主黨的支持度分別為55%和42%，眾議院控制權幾可肯定會重返民主黨手上，焦點是特朗普政府是否連參議院的話事權也失去而已。

而《維基百科》資料顯示，自1930年至2014年的全共22次中期選舉，只有1998年的民主黨克林頓總統第二屆任期，以及2002年的共和黨小布殊總統第一屆任期，能夠在眾議院爭得更多議席，統計數字反映，執政黨在中期選舉流失眾議院議席原是「常態」。因此，即使這次中期選舉令共和黨失去眾議院控制權，相信「口若懸河」的特朗普依然有很多解釋。

值得注意的是，前日見報的「搏拳實錄」已講到，在中美貿易戰方面一向態度強硬的「侵侵」，上周四突然在他的Twitter透露，已致電中國國家主席習近平談及包括兩國貿易協議，並指出已安排在11月底的阿根廷G20峰會見面。

此外，「侵侵」不理歐洲盟友反對，今年5月單方面宣布，退出與中、美、俄、英、法、德簽訂的「伊朗核協議」，並揚言簽署一份總統備忘錄，對伊朗實施最高級別的經濟制裁(見5月14日「搏拳實錄」)。美國周一生效的恢復針對伊朗的所謂「最高級別經濟制裁」，中、日、韓、印度、台灣、意大利、希臘、土耳其等8個國家地區卻獲得豁免，暫時可以繼續購買伊朗石油。「侵侵」在中美貿易戰上忽然「扭軚」，以至在經濟制裁伊朗方面「留有餘地」，不難會惹人猜度「侵侵」在中期選舉前夕，「微調」備受批評的政策冀挽回共和黨的選情。

回到港股，周二恒指高開128點，早段跌至25826點低位後反覆回升，尾市高見26159水平，收報26120，升186點或0.72%。

上一篇(11月5日)「搏拳實錄」提到：恒指能夠連續兩日裂口抽升（上周五更有大成交額配合），並形成一個「小島」技術支持，老徐準備待恒指一旦補回上周五的上升裂口，就long call博延續反彈浪。

不過，恒指周一補回11月2日的部分上升裂口(25535和25909點)之後，昨天形成一枝higher low的陽燭，更重要的是，EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，在周一恒指急挫552點或2.08%收市的情況下，卻大幅回落達11個百分點，至41.7%的10月5日以來的最低水平。有見及此，老徐昨天決定行動，但由於期權的引伸波幅(implied volatility)隨着恒指近期大幅chok上chok落而顯著上升，於是short put代替long call，揀取貼近11月2日上升裂口底部的25600點行使價沽出即月期指put，每張合約收474點期權金，為睇好短期後市先落一注「墊底飛」。

老徐