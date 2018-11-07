即巿股評 港股直擊

上周五晚中美貿易戰消息又傳變數，期指受到衝擊，周一急速回吐，全日低開低走，早市一度急挫773點，低見25720點，午後跌幅收窄，最終全日仍大跌596點，收報25897點。

美國中期選舉前夕，期指昨天波幅明顯收窄，高開百餘點後很快便出現倒跌，惟其後大部分時間皆於25800至25900點區間內上落。不過下午兩時後升勢再度出現，曾升269點，高見26166點，最終全日升139點，收報26036點。

中美貿易戰陰霾再現，美國對貿易戰的態度近日又急速轉軚，白宮首席經濟顧問庫德洛上周否認總統特朗普向內閣要求起草中美貿易協議藍本，更稱對兩國能達成協議不似之前般樂觀，因而令環球投資情緒有所減退，港滙及人民幣再度回軟，港股於周一出現急速回吐。

「習特會」前市況波動

另一方面，中國國家主席習近平近日於進博會開幕禮中發表講話，除向大家派發定心丸，更承諾從五方面加大開放市場力度，預計在未來15年內，中國將進口40萬億美元的商品和服務。雖然其內容可解讀為月底「習特會」前，中方向美方表達其立場及釋出善意，不過卻未能為中港股市帶來刺激，皆因大家暫時都把其注意力集中在美國中期大選之上。

美國中期大選的初步結果應於今日揭曉，目前看來，民主黨重奪眾議院的控制權機會偏大，如果預期最終成真的話，筆者相信有關消息應未足以帶動港股出現新一輪突破，所以短期內還應着眼中美兩國（特別是美國）於「習特會」前的相關舉動，以及本周美國議息會議，預期本月市況將會維持波動，大家宜小心部署。

技術方面，雖然期指周一出現大幅回吐，惟暫時仍守於上周五上升裂口之上，各主要技術指標亦繼續維持偏好的訊號，如14天RSI處於50之上，MACD圖中牛差未有顯著收窄和STC圖中%K線未有跌穿%D線，因此暫時未可斷言是次反彈浪已經受到破壞，極其量只可算是急升後的正常回吐。

現時，大家要繼續留意上周五的上升裂口底部25516點能否守穩（收市時沒有收於其下），如果該位置能守穩的話，期指便很有機會再次向上挑戰上周五的高位26502點，以及50天移動平均線的阻力；相反，期指便要再度下試25000點水平左右的支持。

短線而言，除非有突破性的消息出現，否則期指再跌穿前浪底24526點的機會已不高，相反，期指要成功突破26502點亦應不易，因此預期在「習特會」前，期指很大機會仍繼續於區間內反覆上落為主。不過筆者暫時認為，期指未來向上突破的機會較大。

策略方面，所有之前建的Long Call應都全部平倉，所得的利潤應都十分不俗。現時，大家可繼續待回調至25500至25600點時，考慮小注部署即月價外800點的Long Call，如之後期指以陰燭收市跌穿25516點，便要考慮先行平倉止蝕。

相反，如期指升至26500點附近時，大家亦可考慮小注部署即月價外800點的Long Put，如之後期指以陽燭收市升穿26502點及50天移動平均線的話，便要考慮先行平倉止蝕。