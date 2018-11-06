即巿股評 港股直擊

江恩理論有一個重要的理念，就是歷史走勢將會重演，所謂「太陽底下無新事」。

我們不廢話講理念，MTA最喜歡就是上圖直接應用，等到以後讓市場去驗證。

分析報告和文章都是一早寫下，不可能事後就說「客戶贏幾多幾多」這種虛無縹緲經不起考驗的話。

在年初我們使用過一幅圖，例如18年2月13日文章：「2018年狗年股市展望」就使用過這個技巧，當時指出了底部3月底4月初，結果讓我們捕捉到了4月4日低點，其後市場反彈了超過2000點。

現在，我們利用另一個周期，就是江恩經常說的十年周期，將08年當時的價格波動重現出來。

結果發現，今年2月初，4月初的底部對應了08年1月底和3月底的底部轉折時間點。

無獨有偶，08年當年在10月27日見底反彈，我們剛剛在10月30日遇見低點并出現了急速的反彈。

通過這個拼圖，我們發現，08年10月底過後的反彈並不是一帆風順，而是一波三折，並且其後還有一個探底的過程。

我相信這揭露了港股未來走勢一個非常可能出現的路徑，並也提前揭露了反彈高點，更重要的是終極底部的時間點。

我們將提前做好準備，迎接這些時間點的到來！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。