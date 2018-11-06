港股直擊 即巿股評

華潤啤酒(00291)昨日開市前公布與喜力集團(Heineken)的協議。市場居然聚焦潤啤以約23.55億元收購喜力中港業務。

交易中涉及的喜力釀酒(包括廣州、浙江和海南)三家酒廠去年稅後淨虧損1150萬元人民幣，即使透過華潤啤酒本身業務取得協同效應，這些資產對去年純利逾11億元的華潤啤酒微不足道。這一項交易重點是潤啤在區內獨佔使用Heineken®品牌的商標許可協議和雙方長期戰略合作關係框架協議。

更重要的是，喜力將收購潤啤母企40%的股權，完成後將獲得潤啤20.67%有效股權收益。喜力將取代高瓴資本，成為華潤啤酒第二大股東。而潤啤控股股東華潤創業將購入喜力520萬份庫存股，購入價4.64億歐羅。

喜力將收購潤啤股權交易總額243億元，折算每股36.31元，較今日收市價28.35元溢價28.1%。

除了喜力入股的溢價，華潤集團容許荷蘭Heineken家族成為潤啤第二大股東，反映中國官方「進一步開放經濟門戶」的大方向並非空泛口號。

潤啤走勢上，公布後當日先升後回，於50天線(現約30.3元水平)受阻，回落至10天線(現約27.55元水平)，股價今日升2.2%，報28.35元。喜力高溢價入股或有利短線走勢，但50天線阻力大，現價入場水位不足(除非配合風險較高的衍生工具)。

潤啤估值一向貴，根據EJFQ FA+，預測巿銷率2.3倍，高於中位數1個標準差。23個分析員評級中，17個叫買、4個持有、兩個叫沽，目標價上升空間有31.6%。雖然分析員平均預測2018年盈利增長71.5%，惟現時市場估值或已完全反映相關因素；分析員平均預測明年盈利增長降至31.3%。加上EJFQ8月16日已發出長線紅燈，目前非中長線投資之選。

陳鎮強

信報投資研究部分析員

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