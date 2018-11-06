港股直擊 即巿股評

港股上日急挫，但隔夜美股道指急升近兩百點，推動港股今日反彈186點，重上26000關，但成交縮至812億元。

市場關注美國中期選舉，擔心不明朗因素增，北水由買轉沽，由昨日淨流入10.6億元，轉至今日淨走4472萬元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

滙控(00005)繼上日淨入2.86億元後，今日買盤再增，全日淨入3.74億元，為今日最多北水流入個股。

中資金融股亦是北水掃貨對象，工行(01398)、中信証券(06030)、農行(01288)及建行(00939)，分別有2.83億元、6271萬元、4418萬元、4400萬元北水淨買，但招行(03968)沽壓大，全日錄2.72億元北水淨走。

人民幣回穩，個別內地資金對二線城市內房股有興趣，全日分別斥4201萬及3062萬元買入中駿(01966)及融創(01918)，但同時沽出中海外(00688)，涉及金額1.46億元。

風電相關股也獲北水睇中，全日分別2826萬及657萬元淨買華能新能源(00958)及金風(02208)，另外有產銷電動車的吉利(00175)，也錄791萬元資金買入。

那邊廂，騰訊(00700)北水沽壓未完，上日有2.34億元淨走後，今日沽壓增，全日錄淨沽4.86億元，成為北水沽得最狠個股。海螺創業(00586)也錄5156萬元北水淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、海螺創業、滙控、工行、招行、建行、中海外、吉利、農行及中信証券。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中興(00763)、吉利、融創、中駿、石藥(01093)、金風、招行、華能新能源及楓葉教育。