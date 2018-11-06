港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指升190點，蘋果公司拖累納指低收。市場觀望美國中期選舉結果，港股昨日急吐551點後，今日反覆靠穩，雖然升返兩萬六，不過成交額僅過800億元。

恒指今早高開127點，報26062點已屬半日高，開市後受制兩萬六，隨即掉頭，曾倒挫107點，見25826點全日低，中午跌39點。下午中段過後走強，突破開市高位，最多升225點，高見26159點。恒指收報26120點，升186點或0.7%。大市今日上升股份比例為六成，下跌股比例為四成。

國企指數收報10632點，升87點或0.8%。

大市成交額812.31億元，較上日減少12.1%，為三周以來最低水平。

即月期指收市升139點或0.54%，報26036，低水85點。

A股收市偏軟，滬指跌0.23%；深成指跌0.61%。國家副主席王岐山表示，中方願意就共同關心的問題與美國進行討論，中國已準備與美國進行討論，並努力尋求雙方都能接受的貿易解決方案。

美國今日進行中期選舉投票，道指期貨最新跌10點，報25431。歐洲三大股市偏軟。

藍籌股方面，滙控(00005)、建行(00939)和平保(02318)升約0.8%。另外，中移動(00941)升1.4%；友邦(01299)升0.5%；「三桶油」升1.7%至2.8%，以中海油(00883)表現最好。那邊廂，騰訊(00700)跑輸跌0.1%；中銀香港(02388)曾挫逾2%，收跌0.7%。

焦點板塊

本地地產股：本港樓市遇冷鋒，不過多隻地產股今日跑出，信置(00083)升2.1%；長實集團(01113)洽購英國倫敦豪宅項目，估值超過70億元，股價升2.3%；新地(00016)升2.2%；新世界發展(00017)升2.2%；恒地(00012)升1.7%。財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月銀行同業拆息(HIBOR)降至1.0254厘，連降11個交易日。

科技股：傳蘋果暫停iPhone XR新增專門生產線計劃，瑞聲(02018)挫3.5%；舜宇(02382)曾瀉7.8%，收市跌3.8%。其他手機設備股個別走，比亞迪電子(00285)跌2.5%。相反，高偉(01415)升1.1%；小米(01810)升1.2%；丘鈦(01478)升3.1%；中興(00763)飆5.7%。半導體股方面，華虹(01347)挫3.1%；明天公布業績的中芯(00981)跌2.7%；ASM太平洋(00522)升1.3%。

汽車股：內地有報道指，明年新能源車補貼將大降，幅度達四成，比亞迪(01211)曾挫3.4%，收市跌1.2%。其他汽車生產商個別走，吉利(00175)挫2.9%；廣汽(02238)升0.1%；長城汽車(02333)跌1.8%；東風(00489)跌0.5%；華晨(01114)升1.5%。

濠賭股：今日沽壓大，全線逆市下行，金沙(01928)跌1.3%；銀河娛樂(00027)跌1.6%；美高梅(02282)跌1.7%；永利澳門(01128)跌1.1%；澳博(00880)挫2%。

焦點股份

志道國際(01220)：集團向港交所上市委員會要求覆核港交所對該公司的除牌決定。股價連續兩日反彈，午後曾飆1.62倍，收市升1倍，成交額6660萬元。

新城悅(01755)：今早掛牌，最高見3.1元，一度回落至招股價2.9元，收報3.01元，成交額9890萬元。新城悅控股股東為新城發展(01030)主席兼大股東王振華，新城發展股價升0.2%。

半新股：恒益控股(01894)和美臻集團(01825)創新高，收市分別飆42.2%和19.3%。相反，熱炒的富匯建築 (01034)吐11.5%；MOS HOUSE(01653)創新高後，收市挫8.8%；昨日上市高收3.9%的龍資源(01712)急挫18%。

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