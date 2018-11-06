港股突破開市高位，截至下午約3時11分，恒指報26159點，升225點或0.9%，大市成交額655.09億元。
國企指數報10652點，升107點或1%。
A股收市偏軟，滬指跌0.23%；深成指跌0.61%。
美國道指期貨最新升67點，報25508。
藍籌股方面，建行(00939)和平保(02318)升約1.1%；滙控(00005)升1.2%。
中移動(00941)升1.2%；「三桶油」升2.1%至2.5%。
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港股突破開市高位，截至下午約3時11分，恒指報26159點，升225點或0.9%，大市成交額655.09億元。
國企指數報10652點，升107點或1%。
A股收市偏軟，滬指跌0.23%；深成指跌0.61%。
美國道指期貨最新升67點，報25508。
藍籌股方面，建行(00939)和平保(02318)升約1.1%；滙控(00005)升1.2%。
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