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今日 15:13 港股直擊 即巿股評

港股突飆逾200點 建行平保發力 三桶油造好

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港股突破開市高位，截至下午約3時11分，恒指報26159點，升225點或0.9%，大市成交額655.09億元。

國企指數報10652點，升107點或1%。

A股收市偏軟，滬指跌0.23%；深成指跌0.61%。

美國道指期貨最新升67點，報25508。

藍籌股方面，建行(00939)和平保(02318)升約1.1%；滙控(00005)升1.2%。

中移動(00941)升1.2%；「三桶油」升2.1%至2.5%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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