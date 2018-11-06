即巿股評 港股直擊

經過上周五瘋狂過山車之後，累計升逾二千點嘅港股本周進行整固，噚日跌咗幾百點，重返26000水平之下，今日整固繼續。隔晚美國個別發展，道指跟標指保持向上，但「侵侵」點晒命話正調查亞馬遜、Facebook跟Google母公司有否壟斷，加上大行又調低iPhone未來銷售預測，大部份科網股均見腳軟，香港呢邊嘅科技股表現亦麻麻。

港股今日半場可以話乏善可陳，恒指今日隨美股做好高開127點，報26062點已屬半日高位，其後升幅收窄，A股半日跌1%，拖累港股亦倒跌最多107點，低見25827點。不過25800水平似乎守得住，半場報收25894點，跌39點，表現極度牛皮，半日大部份時僅於100點內上落。

預咗喺美國中期大選有結果前，缸邊友都唔會有所動作，再睇睇匯市情況，美滙指數仍然企喺96水平之上，人民幣離岸價叫另咗一日咁大把，呢兩日又去番6.92水平，A股自然難有作為。大市暫時喺25800至26100水平窄幅上落，之前幾日行咗大波幅，今日牛牛皮皮等大選結果。

唔少缸邊友都認為中期大選結束後，各地股市尤其美股要向下插水，阿Man反而唔係咁睇，反正美國民調已顯示，民主黨重掌眾議院嘅機會高達八成，但共和黨料可繼續保住參議院控制權，除非大選結果出乎意料之外，否則出咗結果之後，對股市影響未必好大。反而今明兩晚係聯儲局議息，即使市場已預計今個月議息唔會有變化，而下月再加息機會高達八成，但會後議息聲明，唔排除成為市場波動藉口，今日平靜過後，大市隨時又風起雲湧。此外，月底嘅G20峰會，特習會先係戲肉所在，即管睇下大選過後，「侵侵」會否即時變臉。

有消息指蘋果暫停iPhone XR新增專門生產線計劃，手機設備股跌到一仆一碌，整個板塊內嘅股份閒閒地跌逾1%，龍頭瑞聲(02018)跟舜宇(02382)分別跌6.7%及7%，前者日線圖更乍見三隻烏鴉，睇嚟上月低位55元隨時不保。至於其他科技股亦唔好去邊，晶片股捱沽較為嚴重。之前阿Man預咗科技股係死貓彈，事實上科網股威咗一兩日幾乎又打回原形，只有騰訊(00700)由250元水平低位大幅反彈後，目前仍保持超過一成反彈升幅。

講番騰訊將於下周三公布業績，其實今次季度成績表如何，大家都心中有數，之前股價急挫至250元水平，似乎已price in咗對盈利較負面嘅因素。所以騰訊業績過後會否再大插，機會只係五五波。但騰訊喺300元至310元阻力唔細，要重上該水平有難度，除非成業績出乎預期地咁好，否則騰訊大幅反彈後，可能回復上落炒波幅嘅格局。

其他重磅股偏軟，除咗「三桶油」升0.9%至1.5%，美國對伊朗實施制裁，或影響全球石油供應，短期內油價都係易升難跌。除咗科技股板塊較為疲弱外，阿Man多次提醒不宜沾手嘅豪賭股，今日亦跑輸大市。講到底港股只係處於熊市反彈浪之中，要扭轉弱勢暫時唔見得有可能，博反彈短炒要快手，否則又變成時令食品大閘蟹。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)