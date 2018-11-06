港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指升190點，不過蘋果公司拖累納指低收。市場觀望美國中期選舉結果，港股昨日急吐551點後，今早反覆偏軟。

恒指今早高開127點，報26062點已屬半日高，不過開市後受制兩萬六，隨即掉頭，曾倒挫107點，見25826點半日低。恒指中午收報25894點，跌39點或0.1%，大市成交額453.58億元。

國企指數較硬淨，中午收報10543點，微跌1點，在50天線爭持。

A股亦受壓，滬指跌1.05%；深成指挫1.7%。國家副主席王岐山表示，中方願意就共同關心的問題與美國進行討論，中國已準備與美國進行討論，並努力尋求雙方都能接受的貿易解決方案。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌1.2%；友邦(01299)跌0.4%；中銀香港(02388)跌2.6%；金沙中國(01928)挫3.1%；銀娛(00027)跌2.3%。相反，滙控(00005)升0.5%；「三桶油」升0.9%至1.5%。

焦點板塊

科技股：傳蘋果暫停iPhone XR新增專門生產線計劃，手機設備股受壓，瑞聲(02018)半日插6.7%；舜宇(02382)瀉7%。另外，通達(00698)跌1%；高偉(01415)跌1.1%；比亞迪電子(00285)挫半成；小米(01810)跌1.5%。相反，丘鈦(01478)升1.9%；中興(00763)升1.9%。半導體股亦跑輸，華虹(01347)挫4.8%；中芯(00981)挫4.1%；ASM太平洋(00522)跌1.4%。

汽車股：內地有報道指，明年新能源車補貼將大降，幅度達四成，比亞迪(01211)半日挫3%。其他汽車生產商方面，吉利(00175)插5.5%；廣汽(02238)跌0.7%；長城汽車(02333)跌2.8%；東風(00489)跌0.1%；華晨(01114)跌0.6%。

焦點股份

志道國際(01220)：集團向港交所上市委員會要求覆核港交所對該公司的除牌決定。股價連續兩日反彈，今早曾飆61.9%，見0.395元，半日升51.6%，成交額1790萬元。

新城悅(01755)：今早掛牌，半日最高見3.1元，一度回落至招股價2.9元，半日收報2.94元，成交額5880萬元。新城悅控股股東為新城發展(01030)主席兼大股東王振華，新城發展半日跌1.9%。

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