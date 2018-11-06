融創(01918)新增預訂銷售金額按月下滑，拖累股價下跌，最低見過22.75元，跌1.94%，現造22.85元，仍跌1.5%，成交金額1.15億元。
集團公布，10月新增預訂銷售金額533.9億元人民幣，按年增長20.36%，但對比9月547.3億元人民幣，按月跌2.4%。
其他內房股也普遍跌，華潤置地(01109)下滑0.2%；恒大(03333)跌1.1%；萬科(02202)走低0.2%；中海外(00688)升0.6%。
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