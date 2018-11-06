即巿股評 港股直擊

噚日見恒指經過三日大升後終於都要回調一吓，到今日都係跌緊，但點數當然細好多啦，依家10點11分，恒指做緊25885點，跌48點。不過噚日睇嘅唔係指數， 因為個市大升後再急插一下，搞到所謂嘅貼價牛熊證都講緊最少同現價爭成500幾點先去到個門口，為免麻煩兼有排等(你都知我無乜耐性架啦)，於是就向個股埋手，一揀就揀咗隻中國平安(02318)出嚟，貪佢連續兩日都頂穿咗條保歷加通道頂嘛。

按噚日所揀嘅平安Put(28218)，等到噚日下半場1點30分，平保5分鐘嘅SlowSTC(14,3)上到接近80嘅水，小試牛刀注即時落場，當時(28218)做緊$0.33/$0.335；就算miss咗呢個位都唔緊要，因為1點40分5分鐘嘅SlowSTC(14,3)都係出現超買，當時(28218)做緊$0.33。不過等咗一日都未見平保5分鐘圖SlowSTC(14,3)下行，到今日恒指雖然跌，但平保就逆市升0.19%，做緊$78.15，而(28218)依家就做緊$0.295，賬面上輸緊一至兩格。

「咁仲守唔守住隻(28218)呀？」睇返平保日線圖，今日雖然逆市升，但係一支實心陽燭，即係話今日平保暫時呈高開低走。形態上今日粒燭處於保歷加通道頂以內，與期話粒燭瓹返入去，倒不如話保歷加通道口拓闊，比位個市做返原本個形態(即係落啦)，所以粒燭先至喺返保歷加通道裏面。

再睇下方技術指標，SlowSTC(14,3)%K線(90.132)同%D線(78.151)正式踏入超買區，最正嘅係DMI裏面條ADX由上星期五(11月2日)開始，平保個價下行，ADX就升，即係暗示呢個下行極有機會係有力嘅下行，唔望佢殺到落到保歷加通道底($70.971)，但求回落返到上個星期五彈起嘅上升裂口($76.85至$75.7)嘅裂口頂附近都當贏，(28218)仍然hold住，不過呢隻嘢年底就到期，所以見到有得食就好食；要長命啲嘅就揀平安Put(12648)，行使價$75，出年4月到期，引伸亦屬偏低。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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