即巿股評 港股直擊

恒指上周自近年半的低位24540點反彈，至上周五26486點的全周最高位收市，三日從低位反彈近2000點。市況反彈吸引了不少資金流入認沽證之上，從下表可見，不論是恒指或是個股認沽證，在上周都有明顯的資金流入，而認購證則見資金流走。現時市場上有很多看淡的產品可供選擇，那為甚麼投資者會選擇認沽證作看淡的部署呢？現時金融產品選擇眾多，適合不同投資需要，從傳統的方法以至衍生工具都有不同的看淡工具，都有其優點及缺點，本文先從市場上各種不同產品中作出比較。

認購證 認沽證 恒指 流走3,600萬元 流入1.36億元 騰訊 流走8,000萬元 流入1.15億元 整體市場 流走1.15億元 流入2.51億元

數據以10月29日至11月2日的5個交易日計算

看淡產品各具優點及缺點

首先，比較傳統的看淡方法是借貨沽空，借貨沽空的概念簡單，易於計算盈虧，但當中牽涉的借貨的成本以及供求，在散戶之中不算普及。第二，比較多投資者認識的是上市期權及期貨，上市期權及期貨的普及性較高、各種條款的產品選擇亦很多、而且個別相關資產如恒指及部份大藍籌股的產品流通量高，是一個很常運用到的工具，但不同相關資產的上市期權及期貨的流通量可能不同，投資者要留意不同相關資產的流通量，而且需要保證金買賣以及另開一個期權及期貨戶口(即「孖展」戶口)，部份產品的策略有導致無限損失的可能，投資者都需要留意。第三，市場上新產品有反向交易所買賣基金，投資者可透過股票戶口買賣，報價資訊很容易獲得，但現時只有追蹤部份主要指數的基金以及沒有槓桿效應，投資者亦要留意其追蹤誤差。最後，認沽證及熊證也是投資者很常接觸到的工具，投資者可透過股票戶口買賣，而且在指數以及個股的產品選擇都很多，在上市規則監管及市場競爭激烈之下，流通量充足，不牽涉保證金，最大損失是投資金額，但投資者要留意認股證跟期權一樣，價格會受波幅影響，而牛熊證則要特別留意收回風險，經過大量的投資者教育之後，投資者了解產品特性並善加利用，認沽證及熊證成為市場上受歡迎的看淡產品，這點從資金流入的情況可以看得出來。

由於認沽證的產品眾多，而且有不同的條款可供選擇，投資者可因應自身的風險承受程度以及投資需要，從不同條款的產品中選擇適合自己的以作部署。以較受歡迎的平保認沽證為例，投資者首要是留意產品的條款如行使價及到期日，行使價宜避開較價外證產品，因為價外證容易受波幅變動的影響，近日波幅有上升的情況，但如年底時間市況轉趨平靜，波幅下跌會較影響價外證的表現，加上現時部份價外證的街貨偏高，所以以價外程度約5%至15%的產品先作篩選，年期上則要避免太短期的產品以減低時間值的損耗，所以以1個月期以上的作篩選。從網頁中以上述行使價及到期日作篩選並以實際槓桿排序可得到圖中的結果，部份產品的街貨有偏高的情況，投資者宜避開這類產品，因此可留意平保認沽證(27777)，屬於槓桿較高而且街貨適中的選擇；較貼價、街貨較低的選擇則可留意平保認沽證(28356)。

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