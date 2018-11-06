港股直擊 即巿股評

港股上周連升三日累漲千九點後，昨日急回五百幾點，市場觀望美國中期選舉情況，料指數續於二萬六爭持。

周一美股表現個別發展，道指收升190點或0.76%報25461，繼續在200天平均線上靠穩。畢非德投資旗艦巴郡季度盈利翻倍超預期，股價漲逾5%。納指跌0.38%報7328點，仍受制於200天線。蘋果收跌近3%，創三個多月以來新低，新iPhone銷量不佳，蘋果股價再遭華爾街降級。投資者密切關注美國對伊朗石油行業實施的制裁，以及即將來臨的美國中期大選。

美國中期選舉今日拉開帷幕，將決定着未來兩年美國政壇的格局。根據近期公布的民調和機構觀點來看，目前市場普遍的預期是共和黨較大機會維持參議院多數席位，而民主黨則奪得眾議院控制權。如果結果符合這一預期，特朗普的執政權力將受到削弱，其財政刺激等政策可能更難在國會通過，從而影響美國經濟增長。如果選舉爆冷，市場波動必然會加大。

經濟數據方面，美國10月Markit綜合PMI終值54.9，初值54.8。至於美國10月Markit服務業就業分項指數創1月份以來新低。

歐洲股市方面，有關英國脫歐談判取得突破的希望存在不確定性，投資者保持謹慎態度。英國巴克萊和法國興業銀行在壓力測試中意外落後，股價則微跌。意大利銀行股指數跌1.6%，高盛將BPER和意大利聯合聖保羅銀行(INTESA SANPAOLO)評級下調至「沽售」，拖累兩隻股份下跌。另外，歐羅區財長敦促意大利，尊重歐盟財政規定，修改明年財政預算案。

在美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.31元，較本港上日收市低0.19元；騰訊(00700)ADR收報296.16元，高3.76元；國壽(02628)ADR收報16.46元，高8仙。紐約期油連跌六日，續創4月6日以來新低，「三桶油」ADR則靠穩，中海油(00883)ADR收報13.67元，高0.15元；中石油(00857)ADR收報5.84元，高4仙；中石化(00386)ADR收報6.71元，高5仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報72.9元，高0.15元；聯通(00762)ADR收報8.5元，高0.1元；中電信(00728)ADR收報3.73元，低2仙。

ADR港股比例指數報26055，較周一恒指收市高120點或0.46%。港股昨日午後甫開曾插738點，見25747點全日低，收報25934點，挫551點或2.1%。恒指短期支持參考上周五上升裂口底部25535點，阻力位在50天線約26600點附近。

焦點板塊

內房股：富力地產(02777)昨宣布尋求股東授權發行最多近8.056億新H股，相當於擴大後H股股本約20%。「抽水」消息拖冧昨日內房板塊，富力更急跌近9%。另外，融創(01918)公布10月份合同銷售金額522.4億元人民幣，按年增長一成九；首十個月實現合約銷售金額按年增長四成九。恒大(03333)10月份合約銷售金額約530.4億元人民幣，按年下跌5.8%。世茂房地產(00813)上月合約銷售按年升51.4%。花樣年(01777)上月銷售按年升六成半。

焦點股份

平保(02318)：旗下平安資產管理，申報於上星期四斥資3.5億元，以每股平均價65.1153元增持滙控約537萬股，最新持股比例超越另一大股東貝萊德(Blackrock)，成為滙控第一大股東。

新城發展(01030)主席王振華持有的物業管理公司--新城悅(01755)今日掛牌，股份昨日於耀才暗盤交易市場收報2.97元，較招股價2.9元高出2.4%。