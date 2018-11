即巿股評 港股直擊 國際財經

美國國會中期選舉今天進行投票,眾議院全部及參議院約三分一議席將改選。有美國媒體形容,11月6日是「狂人」總統特朗普的「審判日」,選舉結果關乎華府未來兩年能否順利施政;最新民調顯示,共和黨應可保住參議院大多數席位,惟民主黨超過八成機會重奪眾議院控制權。

特朗普上周兩度在Twitter打「經濟牌」拉票,先是10月30日,他「勸喻」選民:如果想你的股票下跌,我強烈建議投票給民主黨(If you want your Stocks to go down, I strongly suggest voting Democrat.)。兩天之後,他透露剛與中國國家主席習近平通電話討論多項議題,重點是貿易方面談話進展良好,並安排在11月底的阿根廷G20峰舉行「習特會」。

特朗普曾多次自我吹噓針對中國的貿易戰打得如何漂亮,A股以至內地經濟都已受到重創,他大約兩個星期前還公開表示,「中國想達成貿易協議……我們取消了數個會議,因他們尚未準備好去達成協議。」不過,10月30日本欄指出,特朗普抨擊聯儲局在他任內加息太快,實情是不自覺地說了「心底話」,原因之一是他非常着意拿自己的政績與奧巴馬政府比高下,而股市表現正好屬政績的重要一環;其次,連全球「獨強」的美股都在10月出現兩個「黑色星期三」(10日及24日)跌市,特朗普要為自己向中國發動貿易戰引致的股市暴瀉找藉口開脫責任。

如今面對中期選舉共和黨在眾議院選情告急,特朗普看似不惜為取爭選票突然「扭軚」,甚至主動致電習近平洽談貿易協議。

特朗普這招「扭軚」確實為美股帶來刺激作用,三大指數上周五雖結束三連升,但道指收市尚能穩守200天線,即是億萬富豪對沖基金經理Paul Tudor Jones視作「保本」的最後防線(詳見10月30日本欄)。

恒指上周二挫至今年日中和收市新低24540點及24585點後,受中美貿易戰有希望紓緩的消息刺激,連續3個交易日顯著反彈,上周五更錄得4.2%的單日升幅,是近7年來最佳。然而,周一恒指低開436點,反覆跌至25747點才喘定,收報25934點,挫551點(2.08%),把上周五1070點進賬蒸發逾半,一定程度反映市場對「話變就變」的特朗普會否在月底「習特會」與中國達成貿易和解協議存疑。

撇除政治因素,附【右圖】所見,EJFQ系統顯示弱勢股賣盤的弱勢股指數,自10月30日開始由70.4%的相當高位輾轉回落;與此同時,代表強勢股買盤的強勢股指數,一直在單位數字的嚴重低水平徘徊,大市缺乏買盤,反映港股或恒指上周後期稍見好轉,只是沽壓減輕所催生,反彈質素欠佳。

