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今日 18:50 港股直擊 重要通告

富力地產擬發新H股 下月股東會審議

富力地產(02777)公布，擬發新H股，並尋求股東授權。

該公司計劃發行最多8.06億股新H股，不超過經擴大後已發行H股股份約20%，而發行價亦不低於決定發行價之日前5個交易日，於港交所錄得H股收市價平均數的80%。

發行新H股的所得款項淨額，將全部用於補充本公司資本金，包括償還公司債務、補充公司營運資金等。

該公司將於12月21日舉行內資股類別股東會議，屆時就發行新H股進行審議。

富力地產今日收市報12.14元，跌1.16元或8.7%；低見11.86元，跌1.44元或10.83%。

下載港交所通告原文

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