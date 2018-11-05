即巿股評 港股直擊

10月埋單，恒指單月大跌2808點或10.1%，如從1月高位33484點計，回調幅度更高達25.4%或8505點。港股經過連跌六個月後，開局之初有不少分析預期恒指可在11月喘穩，畢竟近日多家上市公司陸續公布第三季業績，表現還算勉強過得去。如從基本因素角度入手，估值看似沒有再大跌的空間。

換個角度看，從技術層面入手，恒指日線MACD於11月初從谷底回升，重磅股如騰訊(00700)、滙控(00005)以至長和(00001)亦出現類似訊號，反映從短線走勢來看，底部已於24540點出現。若從恒指周線圖來看，亦可見到大市經過多番調整後，已於10月26日及11月2日的兩周觸及250周線後覓得支持，引證從「日」及「周」的角度入手，11月份港股未致太差。

短線跌定先行喘穩

只不過，恒指的月線圖則剛好呈現另一個影像，雖然港股連跌六個月，但MACD似乎仍然預示恒指以月份計仍有下調空間。如結合整個畫面來看，投資者可以理解為大市短線見底覓得支持，但整個跌浪尚未完結。上述分析純粹以圖表走勢來看，基本上完全沒有將宏觀因素包含在內，包括美國總統特朗普與其團隊在上周五上演的大龍鳳。到底與中國有沒有就貿易談判達成甚麼協議，看來只有特朗普知道。

港股上周五抽升過千點，周一卻回調超過500點，到底港股今次反彈浪是否已經斷氣，不妨從以下數字作進一步研究。不計上周五，恒指過去三個月先後出現四個浪頂，分別見於7月26日29083點、8月9日28728點、8月28日28579點及9月26日28031點，浪頂一頂低於一頂態勢明顯；至於過去三個月先後出現四個浪底，分別在8月2日27578點、8月17日27101點、9月12日26219點及10月30日24540點，浪底一底低於一底態勢明顯。

有了上述兩組數字之後，投資者便可得知，上述四個跌浪的跌幅，分別為5.2%、5.7%、8.3%及12.5%，而三波反彈浪的升幅則分別為4.2%、5.5%及6.9%，跌勢一次比一次急，反彈一次比一次勁。最近一次的跌浪幅度是12.5%，而最近一次的反彈，亦即10月30日低位24540點至11月2日高位26486點計，幅度則為7.9%。

一浪)跌5.2%、彈4.2%；二浪)跌5.7%、彈5.5%；三浪)跌8.3%、彈6.9%；四浪)跌12.5%、彈7.9%，技術上大市今次反彈相信已經相當接近完成。只不過，完成反彈後是否等於立即再展現新一輪跌浪，筆者則有所保留，畢竟上周五大市挾升超過1000點當日，成交超過1700億元，相信今次恒指有望在25600點至26100點先行整固。

油價有望觸底反彈

雖然恒指整個跌浪尚未完結，惟筆者一直不建議投資者清倉，而只是選擇FI南方恒指(07300)為持貨對沖，原因是現時不少個股以至大市的整體估值實在相當低殘，部分優質股份更加擺脫劣勢回升，除了馬鋼(00323)表現優異之外，從1月高位3.64元跌至8月低位2.03元累挫44%的信義光能(00968)，周一收市價2.89元亦較8月低位回升42%，反映有基本因素支持的股份，不妨多忍耐一會。

紐約期油從10月3日高位每桶76.9美元跌至11月2日低位62.63美元，回調幅度約18.6%，期內中海油(00883)、中石油(00857)及中石化(00386)則分別回調18.3%、15.3%及22.5%，大致與油價走勢吻合。目前三桶油的走勢正持續改善，首三季純利升幅相當強勁，美國則全面恢復制裁伊朗，油價有機會回試每桶70美元水平。中石化預測市盈率(P/E)僅8.5倍，預測股息率達8.6厘，上望7.4元，值得買點看門口。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶持有中石化及信義光能。