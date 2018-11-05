港股直擊 即巿股評

中美貿易協議降溫，加上本周有美國中期選舉和聯儲局議息，市場氣氛審慎，港股三日累飆1900點後，今日回吐。

恒指顯著低開436點，開市後跌幅一度收窄至339點，見26146點全日高，其後跌幅擴大，午後甫開曾插738點，見25747點全日低，之後跌勢稍為收斂。恒指最終收報25934點，挫551點或2.1%。

A股亦低收，滬指吐0.41%；深成指跌0.36%。財新/Markit公布，財新中國10月服務業採購經理指數(PMI)按月下降2.3點至50.8，是去年9月以來的最低。

北水流入加快，全日錄10.6億港元淨流入。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

滙控(00005)續獲北水追捧，全日錄2.86億元淨流入。

中資金融方面，建行(00939)有1.95億元淨流入；工行(01398)有2.25億元淨流入；農行(01288)有2.3億元淨流入；太保(02601)有1.31億元淨流入。

科技股反彈，騰訊(00700)三日累飆20.4%後，今日吐3.7%，北水續離場，全日有2.34億元淨流出。相反，中興(00763)有3306萬元淨流入。

新能源股逆市飆升，保利協鑫(03800)飆18.8%，有808萬元北水淨流入；金風科技(02208)有1412萬元淨流入。

其他淨流入較高股份有：吉利(00175)錄1947萬元淨流入；楓葉教育(01317) 錄2062萬元淨流入。個別醫藥股見資金流入，中生製藥(01177)有1670萬元淨流入；復星醫藥(02196)有4774萬元淨流入。

內房方面，恒大(03333)有463萬元淨流入；融創(01918)輕微流出約20萬元。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 工行、滙控、騰訊、農行、建行、海螺創業(00586)、太保、復星醫藥、融創及吉利。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、融創、中生製藥、中興、金風、楓葉、吉利、東岳(00189)、保利協鑫及恒大。