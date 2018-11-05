重要通告 港股直擊

開明投資(00768)公布，預期截至9月底止，中期將錄得虧損，去年同期盈利434.03萬元。

業績由盈轉虧，主要是財務資產之變現及未變現虧損淨額所致。

該公司預期於本月底前公布中期業績。