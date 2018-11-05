港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普與國家主席習近平11月1日通電話，引起市場憧憬雙方貿易關係改善。白宮首席經濟顧問庫德洛指，距離達成協議仍有一段頗長距離，並否認特朗普要求內閣起草對華貿易協議，令美股上周五回吐。港股三連升、狂彈1900點後，今日急吐。

恒指今早顯著低開436點，開市後跌幅一度收窄至339點，見26146點全日高，其後財新公布10月中國服務業PMI創13個月新低，恒指跌幅擴大，上午最多跌723點，中午跌701點，午後甫開曾插738點，見25747點全日低，之後跌勢稍為收斂。恒指收報25934點，挫551點或2.1%。大市今日下跌股份比例達72%，上升股份比例僅28%。

國企指數跌幅較細，報10544點，跌142點或1.3%。

大市成交額924.56億元，較上周五大減45.7%。

即月期指收市挫596點或2.25%，報25897，低水37點。

A股收市偏軟，滬指吐0.41%；深成指跌0.36%。財新/Markit公布，中國10月服務業採購經理指數(PMI)按月下降2.3點至50.8，是去年9月以來的最低；當月中國綜合PMI下降1.6點至50.5，是2016年6月以來的最低。

國家主席習近平在中國國際進口博覽會開幕式講話，呼籲建設開放的全球經濟，又指經濟全球化是不可逆轉的歷史大勢。他指出，中國將主動擴大進口，並進一步降低關稅，另外將採取更加積極有效的政策促進消費能力增強。

美國當地時間11月6日進行中期選舉投票，料本港時間11月7日上午陸續有初步結果。另外，美國聯儲局本周周四(本港時間周五凌晨)公布議息聲明。

藍籌股全線向下，建行(00939)跌1.4%；工行(01398)跌2.2%；平保(02318)跌1.3%；友邦(01299)跌3.2%。另外，中移動(00941)跌1.8%；吉利(00175)跌2.8%；金沙中國(01928)跌3.6%；銀娛(00027)跌2.8%。相反，中石化(00386)升1.1%，為表現最好藍籌。

焦點板塊

科技股：上周五強彈，今早則跑輸。三日累飆兩成的騰訊(00700)吐3.7%；金蝶(00268)挫4.5%；金山軟件(03888)挫6.1%；網龍(00777)挫2.6%。相反，美團(03690)今早曾彈近半成，創三周高，股價反覆高收1.3%。蘋果季績遜預期，股價上周五急跌，瑞聲(02018)挫7.4%；舜宇(02382)吐2.5%；富智康(02038)發首三季盈警，更預期全年綜合淨虧損或會大幅增加，股價跌2.6%。另外，小米(01810)挫3%。

內房股：深圳市土地房產交易中心補充公告指出，居民家庭新購買商品住房的，自取得不動產權利證書之日起3年內禁止轉讓。內房股跑輸，碧桂園(02007)挫5.3%；萬科(02202)跌3%；華潤置地(01109)跌4%；中海外(00688)跌3.2%；恒大(03333)挫6.9%；融創(01918)挫3.3%；雅居樂(03383)跌3.5%。

新能源股：《上海證券報》報道，國家能源局上周五(2日)召開關於太陽能發展「十三五」規劃中期評估的座談會，會上強調光伏仍是國家重點支持的清潔能源，2022年前會持續補貼，2019年相關政策則會加速出台。花旗認為當局有可能將2020年底太陽能發電總裝機容量目標從當前的210吉瓦上調至250吉瓦，甚至是270吉瓦。新能源股逆市跑出，保利協鑫(03800)飆18.8%；協鑫新能源(00451)飆10.9%；信義光能(00968)見5個月高，收市飆10.3%；北控清潔能源(01250)升8.5%；陽光能源(00757)升6.9%；熊貓綠能(00686)升8.3%；華能新能源(00958)微升0.5%。連帶風電股金風科技(02208)亦升2.7%。

焦點股份

華潤啤酒(00291)：以23.55億元收購喜力中港業務；同時，喜力收購華潤啤酒20.67%有效股權收益，總額將為243億元，折算每股36.31元。較前收市價28.85元溢價25.86%。華潤啤酒今早曾升5.7%，及後掉頭，收市挫3.8%。

民眾金融科技(00279)：曾插17%創最少52周新低，收市挫6.4%。集團發盈警，預期截至9月底止，中期將虧損淨額約17.65億元，去年同期股東應佔盈利2.31億元。

半新股：永續農業(08609)大成交異動，早上曾升23.3%，見1.85元創新高，半日收市前高台跳水，午後曾瀉70.3%，見0.445元，收市挫68.3%，成交額達1.35億元。相反，兩隻主板建築股逆市落鑊破頂，成志控股(01741)和富匯建築(01034)收市分別升11.9%和4.8%。

龍資源(01712)：今日上市，收報2.11元，較招股價2.03元高3.9%，成交額4190萬元。不計手續費一手賺80元。

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