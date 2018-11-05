即巿股評 港股直擊

刺激嘅過山車開完一架又一架，上周五港股喪升千點後，夜期時段好友得勢不饒人，一度將夜期挾高至26700水平，不過淡友並未死心，當日大市勁升千點，兼有1700億成交配合之際，淡友繼續大灑沽空銀彈，擺明要對著幹。結果當晚美國白宮經濟顧問庫德洛向好友一盤冷水照頭淋，表示咪以為「侵侵」跟「習大大」喺月底G20見面會達成具體貿易協議，中美達成協議仍然係一個漫長的過程。而有關「侵侵」已指示內閣草擬中美貿易關係協議條款細則嘅謠言不攻自破，原來一切都只係侵侵嘅競選策略，好友呢鋪又畀「侵侵」過咗一棟。

缸邊友除咗怕「侵侵」喺選舉結束後，又一次反臉不認人之外，美國開始正式對伊朗實施制裁，市場擔心一旦石油供應失衡，油價或急升刺激通脹，而美國就業數據同工資水平，亦對通脹構成一定壓力，預期聯儲局喺下個月加息機會高達八成。雖然「侵侵」多次向聯儲局主席發炮，但鮑威爾一於少理，喺上月美股急跌之際，聯儲局亦未有開口講過半句安撫華爾街嘅說話，令缸邊友相信，聯儲局嘅加息路徑唔會有太大改變，貨幣維持緊縮，繼續閂水喉。另一點要注意係，股神巴菲特旗下嘅巴郡，創下刷新紀錄嘅佳績，但公司竟決定回購股份，即係話股神暫時都唔多覺市場有更好投資機會，佢呢個行為或多或少可反映佢哋美股後市睇法。

港股勁升三日近二千點後，今日回吐700點，半日恒指報收25785點，跌701點；國指則報收10453點，跌233點。恒指嘅回吐幅度，剛好係由24500點水平升至26500點水平嘅回吐黃金比0.382，正路後市未完成反彈，呢個回吐幅度已夠晒數，當然外圍股市有乜冬瓜豆腐，呢一浸反彈隨時可玩完，又回復一浪低於一浪嘅尋底格局。

睇番重磅股幾乎全線仆直，騰訊(00700)上星期喺短短三個交易日勁升兩成後，今日回吐4.7%，半日報收289.2元，其他科網股今日同樣捱沽重挫，跌幅閒閒地超過5%。至於重磅金融股亦普遍向下，除咗大笨象(00005)半場跌近1.9%之外，其他全部跌幅超過2%。內房股跟濠賭股更屬重災區，幸而阿Man多次提醒，呢兩個板塊不過係急跌超賣後反彈，弱勢未改宜沽不宜買。

阿爺一再強調光伏行業係國家重點支持嘅清潔能源業務，至2022年前會持續補貼，2019年相關政策則會加速出台。呢個板塊今日一枝獨秀。個別股份更逆市升逾一成。不過光伏股高追十追九伏，明日美國除咗係中期大選，亦係聯儲局一連兩日議息，預期走勢持續波動。坐唔慣過山車建議靠邊站，現水平入場猶如賭博，25750係期指一個密集區，而上周五喺26100水平亦有另一密集區形成，大戶喺呢幾百點內chok上chok落，已足以玩死缸邊友。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)