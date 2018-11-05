港股直擊 即巿股評

美國官員為中美貿易協議傳聞降溫，令美股上周五回吐。港股連升三日累飆1900點後，今早急吐。

恒指今早顯著低開436點，開市後跌幅一度收窄至339點，見26146點半日高，其後財新公布10月中國服務業PMI創13個月新低，恒指跌幅擴大，半日收市前曾插723點，見25762點半日低。恒指中午收報25785點，跌701點或2.6%，大市成交額549.08億元。

國企指數報10453點，跌233點或2.2%。

A股亦回吐，滬指半日挫1%；深成指挫1.04%。

財新/Markit公布，中國10月服務業採購經理指數(PMI)按月下降2.3點至50.8，是去年9月以來的最低；當月中國綜合PMI下降1.6點至50.5，是2016年6月以來的最低。

國家主席習近平在中國國際進口博覽會開幕式講話，呼籲建設開放的全球經濟，又指經濟全球化是不可逆轉的歷史大勢，認為各國應該拿出更大勇氣推動開放合作，實現相同發展。他指出，中國將主動擴大進口，並進一步降低關稅，另外將採取更加積極有效的政策促進消費能力增強。

藍籌股全線向下，建行(00939)挫2.6%；工行(01398)跌2.5%；平保(02318)挫2.3%；友邦(01299)跌3.3%。另外，中移動(00941)跌2.6%；碧桂園(02007)挫6.4%；吉利(00175)挫5.2%；金沙中國(01928)挫5.3%。

焦點板塊

科技股：上周五強彈，今早則跑輸。三日累飆兩成的騰訊(00700)吐4.7%；金蝶(00268)挫6.3%；金山軟件(03888)挫8.2%；網龍(00777)挫5.1%；美團(03690)今早曾彈近半成，創三周高，半日亦要倒跌0.9%。手機設備股方面，舜宇(02382)吐4.8%；瑞聲(02018)挫7.5%；富智康(02038)發首三季盈警，更預期全年綜合淨虧損或會大幅增加，股價半日挫5.3%；小米(01810)挫4%。

新能源股：《上海證券報》報道，國家能源局上周五(2日)召開關於太陽能發展「十三五」規劃中期評估的座談會，會上強調光伏仍是國家重點支持的清潔能源，2022年前會持續補貼，2019年相關政策則會加速出台。花旗認為當局有可能將2020年底太陽能發電總裝機容量目標從當前的210吉瓦上調至250吉瓦，甚至是270吉瓦。新能源股今早逆市跑出，保利協鑫(03800)曾飆14.6%，半日升8.3%；協鑫新能源(00451)升7.3%；信義光能(00968)見5個月高，半日升8.8%；北控清潔能源(01250)升4.7%；陽光能源(00757)升6.9%；熊貓綠能(00686)升半成。連帶風電股金風科技(02208)亦升2.2%。

焦點股份

華潤啤酒(00291)：以23.55億元收購喜力中港業務；同時，喜力收購華潤啤酒20.67%有效股權收益，總額將為243億元，折算每股36.31元。較前收市價28.85元溢價25.86%。華潤啤酒今早曾升5.7%，及後掉頭，半日插4.2%。

民眾金融科技(00279)：曾插17%創最少52周新低，半日挫8.5%。集團發盈警，預期截至9月底止，中期將虧損淨額約17.65億元，去年同期股東應佔盈利2.31億元。

永續農業(08609)：今早大成交異動，曾升23.3%，見1.85元創新高，半日收市前高台跳水，曾插69.3%，見0.46元，半日收報0.465元，成交額達1.13億元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。