即巿股評 港股直擊

富瑞發表報告指，中資航空股上周五急彈12.4%至13.2%，主要因為人民幣滙價轉強以及油價下跌，該行維持中資航空股正面看法，相信令股價下跌的負面因素已反映在股價上。

富瑞預期內地航空股今年在滙兌損失及燃油成本上升下，盈利將見底，惟核心業務正受惠於較高的客運及貨運收益率，以及燃油以外較低之單位成本，相信在機票價格改革、準點率改善等，核心業務將持續改善。

該行維持對國航(00753)、東航(00670)及南航(01055)「買入」評級。

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